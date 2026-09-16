Inició la verificación en calles y parques de Cúcuta a migrantes para revisar su estatus: 10 extranjeros expulsados

Las autoridades colombianas comenzaron este miércoles el primer operativo para identificar y devolver migrantes irregulares, apenas unas semanas después de la llegada del nuevo presidente, Abelardo de la Espriella.

El plan inició en la ciudad de Cúcuta, fronteriza con el estado Táchira. La Secretaría de Seguridad Ciudadana local, junto a la Policía Nacional y Migración Colombia, desarrollaron estos operativos.

Los operativos consisten en recorridos en calles, establecimientos comerciales y parques. Una vez las autoridades interceptan a migrantes, les solicitan sus documentos, verifican su situación y antecedentes.

De acuerdo a medios internacionales, las autoridades buscan reforzar los controles y verificar los antecedentes penales de los migrantes en Cúcuta. Hasta el momento, 10 extranjeros han sido identificados en la localidad y expulsados.

Uno de los casos es el de un hombre, cuya identidad no fue precisada, que tenía una solicitud activa en Venezuela por el delito de homicidio. Tras ser identificado, fue expulsado junto a otros migrantes.

GARANTÍAS A MIGRANTES

El secretario de Seguridad Ciudadana, Edwin Cardona, aseguró que los operativos no están dirigidos contra los migrantes venezolanos. Por tanto, subrayó que buscan combatir a la delincuencia y a quienes afectan la tranquilidad de los habitantes de Cúcuta.

«La instrucción de la administración municipal no es atacar a las personas venezolanas. Es sí atacar a los delincuentes, a esas personas que se han dejado en libertad, a las personas que vienen a afectar la seguridad ciudadana», dijo Cardona.

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Desde la Alcaldía de Cúcuta aseguraron que mantiene las garantías a los migrantes que ingresaron a la ciudad para trabajar o comprar. La exigencia radica en que se cumplan los requisitos, en medio de una frontera con un alto flujo de personas.

Colombia tiene la mayor comunidad venezolana en el exterior, con 2,8 millones de personas. Luego de los anuncios de deportaciones, aumentó la llegada de venezolanos a Migración Colombia para buscar regularizar su estatus en ese país.