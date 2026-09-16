VIDEO: Dos venezolanas fueron capturadas por llevar unos bultos extraños pegados a sus cuerpos en el Aeropuerto de Bogotá

Dos venezolanas fueron capturadas en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá (Colombia), luego de que agentes policiales hallaran drogas en sus cuerpos.

De acuerdo con BLU Radio y otros medios colombianos, las venezolanas portaban más de 11 kilos de marihuana y cocaína ocultos bajo su ropa y adheridos a sus cuerpos, en un procedimiento que las autoridades colombianas calificaron como flagrancia.

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El operativo estuvo a cargo de uniformados de la estación de Policía del aeropuerto, quienes identificaron a las dos mujeres mientras, según el reporte oficial, mantenían una actitud sospechosa dentro de las instalaciones.

Tras el abordaje inicial, los agentes decidieron trasladarlas a una zona segura para completar el proceso de registro e identificación.

Durante la inspección, los uniformados hallaron 17 paquetes rectangulares envueltos en vinipel que las mujeres llevaban ocultos bajo la vestimenta.

La verificación posterior determinó que el cargamento sumaba un total de 11.380 gramos entre marihuana y cocaína, de acuerdo con lo confirmado por las autoridades.

Dos mujeres venezolanas fueron capturadas en flagrancia en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, cuando presuntamente intentaban transportar más de 11 kilos de droga hacia Cali. Según la Policía, las mujeres fueron detectadas en actitud sospechosa por uniformados de la estación de… pic.twitter.com/AaFM3yo5Of — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 16, 2026

¿CUÁL ERA EL DESTINO DE LAS DROGAS?

Las investigaciones preliminares citadas por la Policía señalan que la droga tenía como destino final la ciudad de Cali, aunque el reporte no precisa mayores detalles sobre la ruta o el posible destinatario del cargamento en esa ciudad.

Ambas ciudadanas venezolanas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, junto con la droga incautada, para avanzar en el proceso de judicialización por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

Será la Fiscalía, y posteriormente la justicia, la encargada de establecer las responsabilidades individuales dentro del caso.