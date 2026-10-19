Informe reveló la dramática disminución que ha sufrido la fauna silvestre en los últimos 50 años

Según el Informe Planeta Vivo 2026, publicado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), el tamaño promedio de la fauna silvestre monitoreada en el mundo disminuyó 73 % entre 1970 y 2022.

El documento advierte de la urgencia de transformar los sistemas de alimentación, energía y finanzas para frenar el deterioro de la biodiversidad, publicó el diario El Tiempo.

En el informe se advierte que el panorama es especialmente preocupante en América Latina y el Caribe. En la región la reducción alcanza el 95 %, la cifra más alta entre las zonas evaluadas. Le siguen África, con una disminución del 80 %, y Asia-Pacífico, con el 49 %.

El estudio, elaborado a partir del Índice Planeta Vivo de la Sociedad Zoológica de Londres (ZSL), reúne 35.803 tendencias poblacionales correspondientes a 5.790 especies de vertebrados.

Los ecosistemas de agua dulce presentan el mayor descenso, con un 85 %, seguidos por los terrestres, con un 69 %, y los marinos, con un 59 %.

LAS AMENAZAS

Entre las principales amenazas identificadas están: la pérdida y degradación de los hábitats y la sobreexplotación de especies. Se suman el cambio climático, la contaminación y la expansión de especies invasoras y enfermedades.

Según WWF, estas presiones están relacionadas con problemas estructurales en los modelos de producción, consumo y financiación.

Aunque las cifras evidencian una crisis ambiental, el informe también destaca que la mitad de las poblaciones incluidas en el índice permanecen estables o muestran aumentos. La recuperación de tortugas verdes, atunes rojos, tigres y elefantes del África austral demuestra que las medidas de conservación pueden generar resultados positivos.

Kirsten Schuijt, directora general de WWF Internacional, señaló que ampliar estos resultados requiere transformar las industrias y los sistemas que impulsan la pérdida de naturaleza.

Además, el informe plantea varios frentes prioritarios. En energía, destaca el avance de la generación solar, actualmente una de las alternativas más económicas para producir electricidad en numerosos países.

En alimentación y agricultura, propone impulsar prácticas sostenibles, dietas saludables y reducir el desperdicio de alimentos.

Sobre las finanzas, pide dejar de respaldar actividades perjudiciales para la naturaleza y cerrar una brecha anual de financiación para la biodiversidad estimada en 1,3 billones de dólares.

WWF sostiene que cumplir los compromisos internacionales de biodiversidad y cambio climático será clave para acelerar estas transformaciones y evitar que continúe el deterioro de los ecosistemas de los que dependen las sociedades humanas.