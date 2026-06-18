Informe final de la tragedia del Titán revela estremecedores detalles sobre ‘daños acumulados y grandes riesgos estructurales’

El caso del sumergible Titán, en el que murieron cinco personas mientras bajaban a las profundidades del océano Atlántico para ver los restos del Titanic, sigue dando de qué hablar a tres años de la tragedia.

El Consejo de Seguridad en el Transporte de Canadá (TSB, por sus siglas en inglés) presentó el miércoles el informe sobre el Titán. Tras evaluar las evidencia de la implosión, determinó que el sumergible operó sin ninguna clase de supervisión regulatoria.

La tragedia ocurrió el 18 de junio, cuando el Titán implosionó frente a las costas de Terranova, Canadá. Las cinco personas que viajaban a bordo, entre ellas el fundador y director ejecutivo de OceanGate, Stockton Rush, murieron en el accidente.

La investigación concluyó que el casco de fibra de carbono del Titán falló progresivamente. Con cada una de las inmersiones, se fueron presentando daños en la estructura, a lo que se sumó de que no se validó si comprobaba las especificaciones teóricas del diseño.

LOS PROBLEMAS DEL TITÁN

Según reseñó la agencia de noticias EFE, OceanGate desconocía cuánto tiempo el casco podía mantener su integridad estructural. Es decir, el Titán corría el riesgo de implosionar en cada una de sus expediciones.

Aunque OceanGate no identificó ni mitigó los riesgos claves del Titán, la investigación determinó que hubo deficiencia más allá del sumergible, puesto que el Ministerio del Transporte de Canadá no brindó supervisión regulatoria.

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Las autoridades tenían conocimiento de que Titán operaba desde San Juan de Terranova con el apoyo de buques canadienses. A pesar de que sabían de la información crítica del sumergible, nadie se encargó de «atar los cabos» antes de la tragedia.

Este informe se suma al que emitió en agosto de 2025 la Guardia Costera de Estados Unidos. Según esta investigación, la tragedia del Titán ocurrió por el diseño inadecuado, la falta de certificación, el mantenimiento deficiente y la ausencia de inspecciones rigurosas.