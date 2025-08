Influencer chilena se viralizó por elogiar la gastronomía venezolana: «Mi debilidad es la cachapa»

Una influencer chilena se ha vuelto viral en las últimas horas luego de confesar que le encanta la comida venezolana.

«Si eres venezolano sube, porque esto no te va a importar», empieza diciendo en su video de TikTok, haciendo saber que se va a dirigir solo a sus seguidores chilenos.

«Ahora que estamos tu y yo, chileno aquí, les voy a hacer una pregunta, sinceramente ¿Ustedes han comido comida venezolana? Saben que es mi debilidad, es que es una wea muy rica, de verdad que sí. La comida venezolana es espectacular. No quiero decir que la chilena no, pero conociendo otra cultura y gastronomía es rica la comida», indicó.

«Mi debilidad es la cachapa, que wea más sabrosa y más rica. Te juro que podría comer todos los días cachapa, a toda hora. Es rica, no me vayan a decir los weones que se parece al pastel de choclo porque no es así, no se parece a ninguna wea nuestra. Se hace con choclo pero no se parece al pastel de choclo así que dejen de inventar wea», prosiguió.

Asimismo, hizo enfásis en que la comida chilena no se parece a la venezolana. «Se hace con choclo, no se qué más lleva, después le echan queso de mano, pero si a esa cachapa le pones cochino y queso es a otro nivel. Te juro que yo quedé alucinada cuando comí eso, me volví adicta a la cachapa».

«Aparte, yo nunca había probado el plátano frito, es espectacular. Si el chileno no prueba comida venezolana es porque es muy weon, de verdad. Coman comida venezolana y van a ver que es muy rica, se las recomiendo», acotó.

Finalmente, reiteró el llamado a sus compatriotas a animarse a probar la comida venezolana. «La cachapa, el pabellón, las arepas, las empanadas son espectaculares, soy adicta a la empanada, de verdad que espectacular», concluyó.