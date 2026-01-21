Inesperadas declaraciones de una funcionaria mexicana sobre «crisis en Venezuela» sacuden Davos 2026

La secretaria mexicana de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, participó este miércoles en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, y habló sobre la crisis vigente en Venezuela.

Bárcena brindó un discurso frente a distintas figuras de la élite económica y política global. De acuerdo a la agencia EFE, la secretaria mexicana sostuvo que el gobierno venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez, es «legítimo».

«Legítimo es en el sentido de que Delcy Rodríguez está actuando como vicepresidenta en ausencia de Nicolás Maduro, que está reconocido como el presidente, al menos por la mayoría de los países», dijo Bárcena.

La secretaria consideró que Rodríguez «está actuando con legitimidad y puede firmar estos convenios». Asimismo, recordó que su posición como ministra de Hidrocarburos de Venezuela facilita acuerdos en materia energética.

BÁRCENA VE POSIBLE UNA ELECCIÓN

Por otra parte, Bárcena consideró que las autoridades encargadas de Venezuela podrían facilitar unas elecciones. Sin embargo, sostuvo que, a su juicio, el proceso que desembocará en unas elecciones puede llevar de uno a dos años.

«Creo que poco a poco se va a ir armando un proceso que va a llevar a una elección. Yo creo que es inevitable que Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y los que están en este momento en el poder poco a poco vayan aceptando una nueva era política», añadió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL DARDO QUE LANZÓ MILEI EN DAVOS 2026 SOBRE LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS DEL «MODELO VENEZOLANO»

Bárcena también afirmó que Estados Unidos actuó con «mucha cautela» al dejar frente al gobierno venezolano a personas del Ejecutivo, luego de que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueran detenidos en el ataque del 3 de enero.

Tras la operación estadounidense, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, pidió que Maduro tuviera un «juicio justo». Asimismo, manifestó su rechazo al ataque y llegó a calificarlo de «invasión».