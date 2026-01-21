El dardo que lanzó Milei en Davos 2026 sobre las consecuencias económicas y políticas del «modelo venezolano»

El presidente de Argentina, Javier Milei, habló este miércoles en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, en donde alertó sobre las consecuencias económicas y políticas del modelo implementado en Venezuela.

Al igual que en otras alocuciones, Milei dejó clara su posición en contra del socialismo. Frente a líderes políticos y económicos de todo el mundo, el mandatario afirmó que este modelo «siempre termina horriblemente mal» y citó el caso de Venezuela.

«Vemos los daños aberrantes causados en Venezuela, y no solo por una caída del 80% de su PIB, sino mucho peor aún a la luz del establecimiento de una narcodictadura sangrienta cuyos tentáculos terroristas se expandieron por todo nuestro continente americano», dijo.

Milei citó al economista Thomas Sowell, quien reconocía que el socialismo tenía «el mérito de sonar muy lindo». Sin embargo, el mandatario subrayó que este modelo político y económico siempre tiene una «contracara».

🇦🇷 | AHORA — JAVIER MILEI EN DAVOS: “El socialismo SIEMPRE termina mal” “Vemos los daños aberrantes causados en Venezuela” “Una narcodictadura sangrienta cuyos tentáculos socialistas se expandieron por todo nuestro continente». pic.twitter.com/u1wvC3tHe8 — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 21, 2026



MILEI PIDE «LIBERTAD»

En el marco de su intervención, Milei alertó de la «degradación ética y moral» de Occidente. Para el mandatario, se trata de una consecuencia de la adopción de una «nueva agenda socialista» en la región.

Milei sostuvo que, ante este escenario, se deben defender y promover los valores indicados dentro del liberalismo clásico. «Hoy más que nunca es necesario resolver y pulsar las ideas de la libertad», acotó.

Igualmente, Milei manifestó sus buenas expectativas sobre el futuro y aseguró que «el mundo ha comenzado a despertar». «La mejor prueba de ello es lo que está pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad», sentenció.

Pocas horas antes de su intervención, Milei se reunió con directivos de bancos y firmas financieras en la ciudad de Davos. Lo acompañaban los ministros de Economía, Luis Caputo; Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; y Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.