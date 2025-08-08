Dijo que quería alquilar una habitación pero sus intenciones eran macabras y esto fue lo que le hizo a la dueña

Las autoridades colombianas capturaron a un hombre de 25 años, identificado como Esteban Castilla Tarazona, quien, presuntamente, abusó sexualmente y robó las pertenencias de una mujer en la ciudad de Medellín.

Los hechos se dieron el pasado 2 de agosto en el barrio Campo Amor. Según la revista Semana, Castilla fue hasta la vivienda bajo la excusa de mirar una habitación que estaba en alquiler.

Sin embargo, el objetivo de Castilla era muy diferente. «Después de reducir a la dueña, el hombre la habría amarrado de pies y manos para apoderarse de varios objetos valorados en 2.500.000 pesos (más de 600 dólares)», apuntó la Fiscalía.

Las investigaciones arrojaron que Castilla obligó a la víctima a desbloquear su celular y hacer una transferencia a su cuenta bancaria. Luego «el hombre también le habría realizado tocamientos de carácter sexual y abandonó el lugar».

ASÍ CAPTURARON A CASTILLA

El hombre intentó escapar a la vivienda, pero los gritos de la víctima alertaron a los vecinos del barrio. En tal sentido, varias personas salieron a la calle, «retuvieron al presunto agresor y entregaron a la Policía Nacional».

Las autoridades se desplazaron hasta la escena del crimen y lograron recuperar los objetos robados. No obstante, se desconocen si el banco devolvió a la víctima el dinero que Castillo se transfirió sin su consentimiento.

A pesar de que los vecinos y las víctimas denunciaron a Castilla, el hombre se declaró inocente de los cargos que le imputó un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI). Igualmente, se mantendrá detenido mientras avanzan las investigaciones.