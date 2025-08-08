Mundo

Dijo que quería alquilar una habitación pero sus intenciones eran macabras y esto fue lo que le hizo a la dueña

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Un verdadero horro se vivió en Horror en Río Chico (Miranda). En esa población murió una joven, de 13 años, quien era violada por su padrastro
Archivo

Las autoridades colombianas capturaron a un hombre de 25 años, identificado como Esteban Castilla Tarazona, quien, presuntamente, abusó sexualmente y robó las pertenencias de una mujer en la ciudad de Medellín.

Tabla de Contenido
ASÍ CAPTURARON A CASTILLATAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CAPTURARON A VENEZOLANO QUE SE DEDICABA A ROBAR TARJETAS BANCARIAS EN MÉXICO, LE ENCONTRARON 33

Los hechos se dieron el pasado 2 de agosto en el barrio Campo Amor. Según la revista Semana, Castilla fue hasta la vivienda bajo la excusa de mirar una habitación que estaba en alquiler.

Leer Más

Dos niños venezolanos murieron calcinados en Brasil: así fue como ocurrió la tragedia
Presidenta de Perú respaldó a Edmundo González: «Estamos con usted en esa lucha que ojalá pronto sea desde Caracas»
«Mamá, me pegaron un tiro»: El angustiante momento que vivió un joven en Argentina tras sufrir robo

Sin embargo, el objetivo de Castilla era muy diferente. «Después de reducir a la dueña, el hombre la habría amarrado de pies y manos para apoderarse de varios objetos valorados en 2.500.000 pesos (más de 600 dólares)», apuntó la Fiscalía.

La Fiscalía General de la Nación informó sobre el caso. Foto: Archivo

Las investigaciones arrojaron que Castilla obligó a la víctima a desbloquear su celular y hacer una transferencia a su cuenta bancaria. Luego «el hombre también le habría realizado tocamientos de carácter sexual y abandonó el lugar».

ASÍ CAPTURARON A CASTILLA

El hombre intentó escapar a la vivienda, pero los gritos de la víctima alertaron a los vecinos del barrio. En tal sentido, varias personas salieron a la calle, «retuvieron al presunto agresor y entregaron a la Policía Nacional».

Las autoridades se desplazaron hasta la escena del crimen y lograron recuperar los objetos robados. No obstante, se desconocen si el banco devolvió a la víctima el dinero que Castillo se transfirió sin su consentimiento.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CAPTURARON A VENEZOLANO QUE SE DEDICABA A ROBAR TARJETAS BANCARIAS EN MÉXICO, LE ENCONTRARON 33

A pesar de que los vecinos y las víctimas denunciaron a Castilla, el hombre se declaró inocente de los cargos que le imputó un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI). Igualmente, se mantendrá detenido mientras avanzan las investigaciones.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Revelaron cuáles fueron las palabras de Ozzy Osbourne tras su último concierto
Caraota Show
¿Por qué te despiertas varias veces en la madrugada? Esto dice la psicología
Tendencias
Estas son las 10 claves para disfrutar al máximo la sexualidad femenina
Tendencias