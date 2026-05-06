INDIGNACIÓN VIRAL: Filtran video del feroz ataque de un huésped a empleada de un hotel

Una trabajadora del Hotel Plaza Mayor 44, en Medellín (Colombia), fue brutalmente agredida por un huésped que reaccionó con violencia después de que ella rechazara su propuesta sexual, un ataque que quedó registrado en video y conmocionó a usuarios de las redes sociales, porque además el implicado quedó en libertad.

De acuerdo con medios locales, el caso, ocurrido en el sector de La Alpujarra, generó indignación ciudadana y presión para que las autoridades actuaran con contundencia, en lo que derivó en el arresto del implicado.

Las imágenes, grabadas a las 4:43 a. m. de este lunes, 4 de mayo, muestran al hombre golpeando a la empleada en la recepción del hotel y lanzándole un objeto tras un breve intercambio de palabras.

La mujer intentó resguardarse en otra zona del establecimiento, pero el agresor la siguió mientras continuaba con insultos y amenazas.

Según la denuncia difundida por redes sociales, el ataque se originó cuando la trabajadora se negó a ingresar a la habitación del huésped luego de entregarle ropa lavada.

#COLOMBIA: AGRESOR EN HOTEL DE MEDELLÍN NO ES EXTRANJERO, ES COLOMBIANO En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que una trabajadora del Hotel Plaza Mayor 44 fue golpeada y agredida verbalmente por un huésped que parecía extranjero, después de negarse a entrar a su… pic.twitter.com/U3DEdE4eE3 — Colombia Noticias (@CNotiWeb) May 6, 2026

LO QUE SE SABE DEL AGRESOR

La presión pública llevó a que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmara la captura del agresor, identificado como José Abelardo Rocha Moncada, un colombiano de 38 años, por el delito de lesiones personales.

«La información que se tiene es que la mujer que trabaja en el hotel se acerca al sujeto para entregarle una ropa que había lavado y este hombre le dice que entre a su habitación para tener relaciones sexuales (…) en ese momento ella se niega, pero el sujeto empieza a insistirle de forma violenta», detalló Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de la ciudad.

Asimismo, las autoridades informaron que «intentó autolesionarse» y habría consumido alguna sustancia antes de ser detenido. Esta situación, se señaló, agravó su estado físico, luego de que intentara golpear su cabeza contra las paredes del hotel.

Según trascendió en otros medios de comunicación, Rocha Moncada sería dueño de una empresa en Cundinamarca, de donde es oriundo, y tendría otro proceso judicial por homicidio y porte ilegal de armas.

QUEDÓ EN LIBERTAD

Pese a la indignación en Colombia, con el argumento de que sufre afecciones psiquiátricas, un juez de control de garantías dejó en libertad al hombre.

En una rueda de prensa, este miércoles el mismo secretario de Seguridad de Medellín, confirmó que el sujeto fue sometido a audiencia de imputación de cargos y legalización de captura, pero un juez de control de garantías decidió que podrá continuar enfrentando el proceso en su contra en libertad.

«Siendo siempre respetuosos de las decisiones judiciales, reconociendo que las decisiones están en el marco de un sistema legal, tenemos que ser totalmente claros también en que nos parece absurdo, nos parece riesgoso, nos parece peligroso», dijo.

Se aclaró, que la medida de aseguramiento impuesta no implica la retención en centro carcelario, pero sí la orden de que no se acerque a la víctima.

“Ahí no podemos decir que hubo una riña, no podemos decir que se trata simplemente de lesiones personales, lo que todos vemos a la luz de nuestros ojos es que es un ataque demencial, brutal y bárbaro contra la integridad de esta mujer”, añadió Villa.