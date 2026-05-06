Detuvieron a venezolana y sus dos hijos mientras iban a la parada del autobús escolar en Texas, esto reveló la familia

Agentes migratorios de los Estados Unidos detuvieron a una madre venezolana que estaba llevando a sus dos hijos de 9 y 11 años a la para de autobús escolar en San Antonio, Texas.

La detenida responde al nombre de María Betania Uzcátegui, quien justamente estaba de cumpleaños. Según testigos, los agentes de ICE los acorralaron en un punto de su caminata.

«No fueron pocos carros, fueron como seis carros que se atravesaron y la acorralaron como si ella fuera una delincuente. ‘Corran’, fue lo único que yo pensé porque no sabíamos por qué a ella la iban a agarrar o qué era lo que pasaba», comentó una testigo que presenció todo, y quien prefirió guardar su identidad.

«Miré a la hija llorando, los carros y los agentes acercándose a la señora, ‘dinos donde está tu esposo o si no, lo vamos a encontrar en otro lugar y va a ser peor, o van a ser otros agentes que lo van a hacer más mal’», recordó otra testigo.

HABLÓ EL ESPOSO

Posteriormente, tras la detención se dirigieron al apartamento de la familia donde aguardaba el papá de los niños, llamado Andrés. El migrante denunció que usaron a los niños como «carnada» para que se entregara.

«Me llamaban que me entregara, como que hiciera eso por mi familia, que iba a ser peor. También ese mismo día los agentes de inmigración hicieron que mi esposa me llamara para decirme que iban a separar a mi hijo de mi esposa si yo no me entregaba, si yo no iba hasta allá antes de las 3:00 de la tarde, que mi hijo iba a ser puesto bajo custodia del Estado», dijo Andrés en entrevista con Univisión.

Asimismo, afirmó que la detención se trató de un error. «Ellos estaban buscando a otra señora llamada Jocelyn y que ellos se habían equivocado directamente, pero bueno, que como ella ya tenía su caso abierto y teníamos la corte para el 2027, que igual la iban a llevar en detención para ponerle un grillete, bajo falsas esperanzas de que iba a poder salir», dijo Andrés.

LA MUJER ROMPIÓ EL SILENCIO

Desde la centro de detención, María Betania aseguró que se encuentran bien de salud, pero «obviamente los ánimos van y vienen porque no es fácil estar aquí encerrados».

Recordó que ese día todo fue muy sorpresivo. «Salí de mi apartamento y caminamos en fila para el autobús cuando los agentes nos rodearon. Yo trato de ser muy fuerte para que los niños estén bien, pero no es fácil. Estar encerrados, las limitaciones de los horarios, los niños no están yendo a la escuela», dijo a Telemundo.

«Estamos muy ansiosos por salir, estamos triste porque extrañamos a mi esposo, la escuela, nuestra vida», expresó.

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Esta familia venezolana había recibido asilo tras llegar a Estados Unidos en 2021. Hasta el momento, Betania y sus hijos se encuentran detenidos en el centro de detención de ICE en Dilley, y ya cuentan con un abogado que los represente, por lo que tienen la esperanza de muy pronto salir bajo libertad condicional.