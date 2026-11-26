Copa Airlines inauguró este jueves los vuelos a la Isla de Margarita, en el Caribe de Venezuela, una ruta que operará con tres vuelos semanales desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal de Panamá y un centro de conexiones regional.

«Confiamos en el potencial turístico y económico de Isla Margarita, y confiamos también en que la conectividad que ofrece Copa será el catalizador de un renacer turístico para este atractivo destino», declaró el presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron.

En un comunicado, la aerolínea explicó que la Isla de Margarita se distingue por sus playas, su gastronomía y su patrimonio cultural, con atractivos como las playas El Agua, Parguito y El Yaque, el castillo de San Carlos de Borromeo y la basílica de Nuestra Señora del Valle.

En las cercanías se encuentran otras islas, Coche y Cubagua, donde se conservan las ruinas de Nueva Cádiz, uno de los primeros asentamientos españoles de Suramérica.

La aerolínea de bandera panameña afirmó que con esta nueva ruta fortalece su presencia en Venezuela y ofrece a los venezolanos, donde está la Isla de Margarita, más opciones para viajar a destinos de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe a través del ‘Hub de las Américas’ de Tocumen.

«Venezuela es un mercado importante y la incorporación de Porlamar nos permite continuar desarrollando nuestra red de rutas para conectar aún mejor a nuestros pasajeros en todo el continente», afirmó Heilbron.

TRES VUELOS

La aerolínea operará con tres vuelos semanales los martes, jueves y domingos con el vuelo CM651, que saldrá del Aeropuerto Internacional de Tocumen a las 9:50 a.m. y llegará al Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño, en Porlamar, a la 1:36 p.m., mientras que vuelo de regreso, CM652, saldrá de Porlamar a las 2:46 p.m. y llegará a Panamá a las 4:30 p.m.

Cuenta con una de las flotas más nuevas y modernas de la industria de Boeing 737-800 NG y Boeing 737 MAX, presta servicios en países de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

AUTORIDADES RECIBIERON EL VUELO

Durante la jornada, la ministra de Turismo, el viceministro de transporte Aéreo y la gobernadora del estado Nueva Esparta, entre otras importantes autoridades regionales, recibieron el vuelo de Copa Airlines en Margarita.

En el vuelo llegaron Pedro Heilbron, CEO de Copa Airlines, Marco Ocando, director senior de mercadeo y comunicaciones y medios de comunicación de Suramérica.

Con información EFE