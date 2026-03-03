IMPACTANTE VIDEO: Leona atacó a niña que la alimentaba en pleno zoológico de China

Una niña de 10 años estuvo al borde de la muerte en un zoológico de la provincia de Guangdong en China, luego de que una leona la agarrara con sus garras durante varios segundos.

Los hechos ocurrieron mientras la pequeña alimentaba a los leones a través de la jaula. Un hombre cercano intenta apartarla mientras la empuja repetidamente con una barra de hierro para obligarla a soltarse.

Entre el forcejeo, la leona también intenta agarrar las piernas del hombre, pero este logra apartarla a tiempo, rescatando finalmente a la niña de las garras. El ataque repentino aterrorizó a la niña, haciéndola estallar en llanto y gritos.

Tras el incidente, el parque envió inmediatamente a la niña al hospital para que la examinaran. La menor se encontraba bien y recibió la vacuna antirrábica correspondiente.

Medios locales informaron que la familia de la pequeña no emprendería acciones legales en contra del zoológico. Algunos turistas dijeron a los periodistas que el área donde ocurrió el incidente era una zona de alimentación paga establecida por el parque.

Una investigación reveló que el accidente fue causado por una violación de las normas por parte del cuidador del zoológico, que incluyó acercar a varios niños a la jaula y alimentar a los felinos.

En respuesta a este incidente, el zoológico ha tomado las medidas pertinentes. El cuidador involucrado ha sido criticado, instruido y transferido de su puesto, y el propio zoológico también ha sido sancionado.