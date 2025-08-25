Mundo

El oscuro secreto de un santero en España para «curar» a sus pacientes que estaban «poseídas»

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
santero

Organismos de seguridad en España privaron de libertad a un santero que aseguraba que curaba a las personas después de tener relaciones sexuales con él.

Tabla de Contenido

El hombre de 55 años atendía a las personas en la provincia de Pontevedra, en el noroeste del país. Regularmente, trataba a las personas que acudían a su consulta con conjuros y hierbas.

Sin embargo, a otros pacientes, les decía que tenían que tener relaciones sexuales con él para completar el tratamiento. De acuerdo con el comunicado divulgado por la policía, el hombre enfrentará cargos por el presunto delito contra la libertad y la indemnidad sexual.

LO QUE HACÍA EL SANTERO

En este sentido, precisaron que el supuesto santero se aprovechaba de su situación y decía a personas desesperadas que acudían a su consulta que tras un tratamiento de un conjuro con hierbas y manteniendo relaciones sexuales con él se «iban a curar».

El hombre les decía a las personas que un espíritu las «poseía» y, a través de su cuerpo, «podía curarlas».

Tras la investigación y detención del individuo, un juzgado determinó que podrá estar en libertad mientras avanza el juicio en su contra.

Sucesos