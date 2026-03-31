Imágenes sensibles: La masacre de al menos 70 personas sacude Haití, ONU pide apoyo urgente

El representante especial del secretario general de las Naciones Unidas (ONU) en Haití, Carlos Ruiz Massieu, confirmó este martes que una brutal masacre dejó más de 70 muertos en el departamento de Artibonite.

Ruiz informó en su cuenta de X (Twitter) sobre la masacre que había sido denunciada por autoridades locales. Según el representante de la ONU, hubo, al menos, «70 muertos en ataques brutales y coordinados».

«Esta violencia indiscriminada nos recuerda una vez más la urgencia de reforzar el apoyo a Haití para combatir la plaga de las bandas y las redes que las respaldan», acotó Ruiz.

At least 70 people killed in brutal and coordinated attacks against several localities in Petite Rivière de l’Artibonite : this blind violence is a further reminder of the urgent need for increased support for Haiti against the scourge of gangs and the networks that support them. — Carlos Ruiz Massieu (@CGRuizMassieu) March 31, 2026



La Policía Nacional de Haití afirmó el lunes que la masacre dejó un saldo de, al menos, 16 muertos y 10 heridos. Sin embargo, las cifras suministradas por las Naciones Unidas indicaron que la magnitud del ataque sería mucho mayor.

DETALLES DE LA MASACRE

Los hechos se dieron el domingo en las localidades de Jean-Denis y Pont-Sondé. De acuerdo a medios internacionales, la masacre se desató producto de los enfrentamientos entre dos bandas armadas.

Reportes extraoficiales la masacre comenzó en la madrugada del domingo por un ataque perpetrado por Gran Grif, la pandilla más grande de Artibonite. El grupo armado bloqueó las principales carreteras para que los habitantes del sector no recibieran ayuda policial.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: UNA PELEA Y UNA AMENAZA, LOS ESCALOFRIANTES DETALLES QUE SALIERON A LA LUZ SOBRE ESTUDIANTE QUE MATÓ A COMPAÑERO EN ARGENTINA

El director de la ONG Collectif Défenseurs Plus, Antonal Mortimé, estimó que, además de los 70 muertos, 30 personas resultaron heridas y unas 50 casas terminaron incendiadas. La masacre también dejó más de 6.000 personas desplazadas.

🇭🇹 The Gran Grif gang conducted an attack against the population of the town of Jean-Denis, located north of the country capital, Port-au-Prince. ➡️ More than 70 civilians, including children, were massacred by the gang members, who also burned a multitude of houses and… pic.twitter.com/17auBWh0uR — The threat of missiles and drones (@StatWatch25) March 31, 2026



Aunque generó conmoción en Haití y la comunidad internacional, la masacre no fue un caso aislado. El país caribeño vive desde hace varios años una crisis política, humanitaria y de seguridad, en donde bandas criminales se han apoderado de numerosos sectores de Puerto Príncipe y de varios departamentos.