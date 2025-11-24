Imágenes sensibles: La impactante muerte de un piloto en pleno espectáculo de Hot Wheels en Brasil

El piloto Lurrique Ferrari murió el domingo tras sufrir un grave accidente durante un espectáculo de Hot Wheels en un parque de diversiones en Brasil. Las imágenes del siniestro impactaron a miles de personas en redes sociales.

Los hechos se dieron cerca de las 4:30 de la tarde en la presentación del Hot Wheels Epic Show en el parque Beto Carrero World, en Penha. Ferreri, que tenía amplia experiencia en maniobras extremas, conducía una de las motos del espectáculo.

Uno de los espectadores estaba grabando el show cuando grabó el fuerte accidente que sufrió Ferrera. En el video viral se aprecia que, al intentar un salto entre rampas, chocó brutalmente contra la estructura en la que debía aterrizar.

Vídeo do acidente que vitimou o piloto no Beto Carrero World hoje dia 23/11 no show Hot Wheels. Infelizmente o rapaz não resistiu pic.twitter.com/o9GwKotfln — Ed (@vedge11) November 24, 2025



Cientos de espectadores quedaron enmudecidos por la violencia de la colisión. Mientras tanto, paramédicos y organismos de emergencias le brindaron primeros auxilios a Ferreri, quien fue trasladado a un centro de salud.

MUERTE DE FERRARI

El joven piloto fue trasladado de urgencia al Hospital Marieta Konder Bornhausen, en donde lo atendieron en el área de emergencias. Sin embargo, sus lesiones fueron demasiado graves y murió pocas horas después.

Investigaciones preliminares indican que la motocicleta perdió impulso en el aire y el impacto contra el borde superior de la rampa fue inevitable. Ferrari sufrió un traumatismo craneoencefálico severo.

«Lurrique era admirado por su talento, dedicación y la pasión con la que desempeñaba su trabajo, y todos quienes tuvieron el privilegio de conocerlo lo extrañarán profundamente», dijo el parque temático, envió sus condolencias a la familia de Ferrari.

Las autoridades pusieron en marcha una investigación y podrían solicitar informes sobre los protocolos de seguridad del espectáculo. Hasta el momento, se desconoce si el accidente se debió a una falla mecánica o del piloto.

Ferrari tenía casi 50.000 seguidores en Instagram y era un trabajador habitual del parque, puesto que participaba en los espectáculos prácticamente a diario. Sus fanáticos y seres queridos exigen que las circunstancias de su muerte sean esclarecidas.