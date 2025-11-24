EN VIDEO: La daban por «muerta» en Tailandia, la llevaron a cremar y terminó despertando minutos antes en su ataúd

Una mujer de 65 años sorprendió al personal de cremación de un templo budista en Tailandia, cuando empezó a moverse poco antes de que la llevaran al proceso para cremarla.

Los hechos ocurrieron en el templo Wat Rat Prakhong Tham, en la provincia de Nonthaburi en las afueras de Bangkok. En un video divulgado en redes sociales se puede ver a una mujer acostada en un ataúd blanco en la parte trasera de una camioneta, moviendo levemente los brazos y la cabeza.

«Me sorprendí un poco, así que les pedí que abrieran el ataúd, y todos se sobresaltaron. La vi abrir un poco los ojos y golpear el costado del ataúd. Debió de llevar bastante tiempo golpeando», comentó Pairat Soodthoop, gerente de asuntos generales y financieros del templo.

El hermano de la mujer contó que había estado postrada en cama durante unos dos años, cuando su salud se deterioró y dejó de responder, aparentemente dejando de respirar hace dos días.

El hermano la colocó en un ataúd y emprendió el viaje de 500 kilómetros hasta un hospital en Bangkok, donde la mujer había expresado previamente su deseo de donar sus órganos.

No obstante, el hospital se negó a aceptar sacarle los órganos por carecer de un certificado de defunción oficial, dijo Pairat.

Ante esto, el templo ofrece un servicio de cremación gratuito, por lo que el hermano se puso en contacto con ellos el domingo, pero también fue rechazado por la falta del documento.

El administrador del templo dijo que mientras explicaba cómo obtener un certificado de defunción, oyeron los golpes, por lo que procedieron a destapar el ataúd. Seguidamente, la evaluaron y la enviaron a un hospital cercano.

Para finalizar, el trabajador reveló que el templo cubriría sus gastos médicos, reseñó el diario El Tiempo.