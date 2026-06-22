IMÁGENES ESCALOFRIANTES: Tres fallecidos dejó tiroteo en Canadá, el atacante fue abatido

Escenas de horror se vivieron este lunes en Montreal, Canadá, producto de un tiroteo en el distrito más poblado de la ciudad. Dos personas, incluyendo a un policía, murieron en el siniestro. El atacante también resultó abatido.

El tiroteo ocurrió a las 11:35 de la mañana (hora local) en el distrito Côte-des-Neiges, un distrito residencial moderno. En redes sociales circularon videos en los que se puede ver al atacante con un fusil mientras se enfrentaba con los organismos de seguridad.

Los residentes y visitantes del distrito tuvieron que refugiarse en sus hogares, vehículos o establecimientos comerciales. Mientras tanto, el sospechoso caminaba con el arma de fuego en plena calle.

Agentes de la Policía de Montreal se desplazaron hasta el hotel Hilton Garden Inn, luego de una llamada de emergencia. El jefe policial, Fady Dagher, afirmó que el atacante abrió fuego contra las patrullas.

Las autoridades emitieron una alerta y cerraron varias calles para neutralizar al sospechoso. Mientras tanto, pidieron a los vecinos que permanecieran en sus hogares, cerraran las puertas y se alejaran de las ventanas.

VÍCTIMAS DEL TIROTEO

La policía confirmó que dos personas murieron en el tiroteo. Se trata de un civil que estaba en la zona y un funcionario policial, a lo que se suma que el atacante fue abatido y falleció en la escena. Otra agente fue baleada y estaría en estado crítico, pero estable.

Todavía no hay un móvil para el tiroteo, aunque fuentes dijeron a CNN que el ataque tendría como objetivo a agentes de policía. «Parecía ser una emboscada», agregó.

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Las autoridades pusieron en marcha una investigación y analizan un presunto manifiesto de 100 páginas que habría escrito el atacante. Según fuentes de la policía, el joven estaría apegado a la ideología incel.

El distrito en que ocurrió el tiroteo es reconocido por ser una burbuja residencial y por contar con amplia diversidad. Tiene zonas definidas por la cultura judía, además de instituciones y comercios.