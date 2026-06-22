De la fiesta a la morgue: Dos venezolanos murieron durante una riña en pleno bar de Cúcuta

Dos venezolanos murieron luego de una violenta confrontación en un local nocturno en el barrio Gaitán de Cúcuta.

De acuerdo con medios colombianos, la discusión inició entre dos parejas de hombres. Hasta el momento se desconoce las causas exactas de lo ocurrido, pero los ánimos se caldearon rápidamente.

La pelea habría comenzado dentro del establecimiento, según reportó La Opinión. Posteriormente, los hombres salieron a la calle, donde uno de ellos sacó una pistola y le disparó a los otros dos, antes de escapar del sitio.

«Pensé que era pólvora, porque cerca de aquí suelen vender. Estaba dormido cuando me despertaron las detonaciones. ‘¿Serán tiros?’, me pregunté. Además, ahora con esa moda de ponerles tubos de escape a las motos que suenan como disparos, uno ya ni sabe», expresó un vecino.

Las víctimas respondían a los nombres de David Josué Daza Selsa y Jhoangeldilfre Alexander Caripa Pantoja, ambos de 24 años y oriundos del estado Portuguesa. A pesar de que los trasladaron a un centro hospitalario, murieron poco después de ingresar debido a la gravedad de sus heridas.

Organismos de seguridad arribaron al sitio del asesinato a la mañana siguiente para iniciar la investigación por lo ocurrido y dar con los responsables.

Ene esta línea, los vecinos pidieron a las autoridades reforzar los controles sobre los establecimientos de venta de licor y los centros de diversión nocturna en este y otros barrios de la ciudad.