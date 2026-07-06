Iberia retomará el 9Jul sus vuelos regulares a Venezuela tras los terremotos

(EFE).- La aerolínea española Iberia retomará el próximo 9 de julio sus vuelos regulares entre España y Venezuela, suspendidos desde el pasado 26 de junio como consecuencia de los terremotos registrados en el país suramericano, según informó este lunes la compañía.

Iberia operará dos vuelos semanales entre Madrid y el aeropuerto Internacional de Valencia (Venezuela), con salidas los jueves y domingos.

Los vuelos de regreso a Madrid realizarán una escala técnica en Santo Domingo.

LOS TERREMOTOS EN VENEZUELA

Los dos terremotos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela obligaron a cerrar temporalmente el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Caracas, por los daños que sufrieron sus instalaciones.

La cifra de fallecidos por los terremotos aumentó en el último balance a 3.342, mientras que la de heridos se elevó a 16.740, la gran mayoría en el estado La Guaira, el más devastado del país, informó el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, en un reporte en el que no cifró a los desaparecidos.

La iniciativa ciudadana ‘Desparecidos Terremoto Venezuela’, una web para poder reportar a familiares en paradero desconocido, ha registrado hasta ahora más de 31.000 personas a las que no se ha podido contactar.

EFE