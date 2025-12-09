IATA ve «delicada» la situación de cancelación de vuelos a Venezuela y promueve el diálogo

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) considera «delicada» la cancelación de vuelos hacia Venezuela tras las advertencias de precaución para sobrevolar su espacio aéreo, por lo que buscará «asegurar» un diálogo que permita al sector «tomar las mejores decisiones», señaló este martes su vicepresidente regional, Peter Cerdá, en una conferencia de prensa en San Salvador.

«Es una situación delicada donde IATA estamos muy involucrados intentando asegurar que haya diálogo y la transparencia en poder tomar las mejores decisiones como sector», respondió Cerdá al ser consultado por EFE sobre el tema.

El vicepresidente de IATA advirtió que el impacto para Venezuela es «importante», ya que el país quedó sin operaciones de aerolíneas extranjeras tras las cancelaciones y «ya estaba sufriendo una falta de conectividad a nivel regional y global».

Señaló que «hay una gran concentración de venezolanos por toda la región, en Europa por ejemplo, y la conectividad es crítica para mantener los enlaces familiares, personales, económicos».

Compartió que en España, por ejemplo, «se han cancelado cuatro líneas áreas que supone aproximadamente unos 6.000 pasajeros por semana, Panamá son 2.200 pasajeros y en Colombia son 1.500 pasajeros a la semana considerando también que estamos entrando en una de las temporadas más altas para nuestra industria por la Navidad y el Año Nuevo».

LEA TAMBIÉN: LA ATENCIÓN GLOBAL MIRA A OSLO ANTE INCÓGNITA DE SI MACHADO RECIBIRÁ EL NOBEL EN PERSONA

«Hoy en día realmente, hasta cierto punto, Venezuela está desconectada nuevamente por la falta de conectividad», apuntó.

Cerdá añadió que «cada línea aérea está analizando la situación. Están siguiendo sus análisis de riesgo, lo hacen en independiente cada una porque las medidas que utilizan y su impacto son distintas para cada una».

Venezuela perdió en dos semanas casi dos tercios de sus frecuencias internacionales, tras la advertencia de seguridad de la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) estadounidense el pasado 21 de noviembre, sobre el espacio aéreo del país suramericano y el sur del Caribe, en medio de las tensiones por el despliegue aeronaval de EE.UU. en la región.

Para la primera semana de diciembre, las doce líneas aéreas internacionales que operaban en el país suspendieron vuelos.

La decisión de estas empresas llega en un momento crítico en Venezuela, en medio de la tensión creciente entre Washington y Caracas por el despliegue aeronaval estadounidense en el mar Caribe, que el presidente Donald Trump defiende como parte de su lucha contra el narcotráfico, pero que su homólogo Nicolás Maduro considera un intento para propiciar un cambio de régimen en el país.

Ambos gobernantes han confirmado, por separado, que sostuvieron en días pasados una conversación telefónica, sin abundar en detalles.

AGENCIA EFE