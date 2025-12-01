Mundo

IATA defiende derecho de aerolíneas a priorizar la seguridad en sus decisiones operativas

Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar / Archivo

(EFE).- La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) dijo este lunes que las aerolíneas deben mantener la libertad de evaluar de forma individual los riesgos, incluidas las medidas de clausura de espacios aéreos, poniendo por delante la seguridad de los pasajeros y las tripulaciones en la toma de sus decisiones operativas.

«La seguridad es y seguirá siendo la principal prioridad de la aviación», señaló la entidad que representa los intereses de la industria del transporte aéreo, con más de 360 compañías aéreas afiliadas.

La IATA expresó esta posición al día siguiente de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijese que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse como cerrado «en su totalidad», un elemento adicional en la guerra de nervios entre ambos países.

Esta situación se enmarca en el gran despliegue militar estadounidense en el Caribe y se produce tras sus bombardeos contra supuestas «narcolanchas» que habrían zarpado de territorio venezolano y colombiano.

EFE/ Ronald Peña R

LEA TAMBIÉN: MADURO ORDENÓ «PLAN ESPECIAL» PARA EL RETORNO DE VENEZOLANOS VARADOS EN OTROS PAÍSES POR CRISIS DE VUELOS

La IATA sostuvo que la precaución es «aún más importante en escenarios donde se han emitido alertas o se han planteado inquietudes específicas» y que en estos casos las aerolíneas están llamadas a actuar conforme a las normas vigentes y «cuando sea necesario suspender o cancelar operaciones».

LA ALERTA DE LA EASA A LAS AEROLÍNEAS 

Por su parte, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, siglas en inglés) alertó el sábado sobre los riesgos de volar en Venezuela hasta el próximo 31 de enero.

«Las aerolíneas han manifestado públicamente su disposición a reanudar los servicios hacia Venezuela tan pronto como existan las condiciones necesarias para hacerlo de manera segura y eficiente», enfatizó la IATA, que instó a los gobiernos y a las partes interesadas «a respetar la responsabilidad de las aerolíneas de tomar decisiones basadas en la seguridad».

Aclaró que aunque los cielos deben permanecer abiertos, la seguridad y el cumplimiento legal «deben prevalecer siempre».

EFE
