Horror en Perú: Enterró vivo a su sobrino de 11 años en la selva en un acto de brujería

Una comunidad de Perú quedó consternada luego de que saliera a la luz un atroz crimen en el que un hombre sepultó vivo a su propio sobrino en plena selva.

Los hechos ocurrieron en enero en la comunidad nativa de Chequitavo, en el centro poblado de Oventeni, provincia de Atalaya, en Ucayali, una región fronteriza con Brasil.

La tragedia comenzó cuando murió la madre de Rubén Sabino Oviriano, producto de una tuberculosis. Desconsolado, el hombre acudió hasta un curandero, quien le aseguró que la mujer había muerto por una obra maligna de su sobrino, un niño de tan solo 11 años.

Por tal razón Oviriano tramó un plan para acabar con la vida del niño y le pidió que lo acompañara a enterrar a su abuela en un cementerio informal en medio de la selva. Ambos se fueron solos con el cuerpo de la mujer y se pusieron a cavar.

Después de depositar el cuerpo de la anciana, el hombre ató a su sobrino de los pies y las manos y lo metió dentro de una bolsa negra, y lo sepultó vivo. Poco después llegaron al sitio tres miembros de la comunidad encargados de las rondas campesinas, quienes estaban enterados del entierro y que solo había ido Rubén Sabino Oviriano con su sobrino, por lo que se acercaron para ayudarlos en lo que pudieran.

Al llegar le preguntaron al hombre por su sobrino, pero el hombre no pudo dar una respuesta convincente. “Cuando hemos ido a la subidita, hemos escuchado una respiración. El hueco no estaba muy profundo. Si no, no lo hubiéramos escuchado”, contó el presidente de la ronda campesina. Luego de remover la tierra encontraron la bolsa negra con el niño aún con vida pero sin moverse en su interior.

Por suerte, a los pocos minutos recuperó el aliento, por lo que lo llevaron a donde su padre. El menor no podía hablar, y se notaba notablemente consternado por la experiencia que acababa de pasar. Los campesinos le preguntaron «¿Por qué te han enterrado? ¿Te han culpado de brujo? ¿Ha sido tu tío Rubén?», a lo que él solo asintió.

No fue hasta ahora que pudieron dar aviso a las autoridades, debido al mal estado de la carretera que los comunica con la población más cercana, debido a las intensas lluvias. La Fiscalía local inició las averiguaciones en contra del hombre por intento de homicidio.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que está brindándole atención integral a la víctima.