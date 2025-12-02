Horror en Perú: El caso de Rocío, la venezolana que fue acribillada delante de su pequeña hija

La comunidad venezolana en Perú está conmocionada por el brutal asesinato de una migrante de 40 años, identificada como Rocío González Farias, que fue acribillada delante de su propia hija en la ciudad de Lima.

Los hechos se dieron el lunes en el distrito de Comas. De acuerdo a medios peruanos, González salió de su casa para buscar a su hija de 10 años en el colegio, pero no se percató que la seguía un criminal.

Apenas ingresaron a su vivienda, ubicada en el jirón de Montero Rosas, el criminal sorprendió a González e ingresó a la vivienda. La venezolana intentó escapar hacia el baño para ocultarse.

El antisocial, que estaba encapuchado cuando cometió el asesinato, tumbó la puerta del baño y le disparó en seis ocasiones a González delante de su hija. Una vez concretó el crimen, subió a un vehículo gris y escapó del lugar.

¿QUÉ PASÓ CON GONZÁLEZ?

Las autoridades pusieron en marcha las investigaciones y determinaron que el agresor planificó milimétricamente el ataque. Además, los vecinos afirmaron que González se mudó al barrio hace menos de un año y vivía con sus dos hijos menores de edad.

De acuerdo a las investigaciones, González sostuvo una severa discusión con otro venezolano el sábado pasado. A esto e suma que, durante una llamada, la mujer gritó «no te metas con mis hijos», aunque no hay detalles de con quién hablaba.

Los investigadores buscan determinar si el móvil del crimen fue un ajuste de cuentas o algún conflicto personal. La hija de González, por su parte, quedó en manos de las autoridades, mientras que sus familiares se hacen cargo.