Adolescente venezolano desapareció en un embalse en Chile, iba de pasajero en una moto de agua

Organismos de seguridad continúan la búsqueda de un hombre de 40 años y un adolescente venezolano de 12 años, que desaparecieron en el embalse de Coihueco, en la región de Ñuble en Chile.

Los dos desaparecidos iban a bordo de una moto de agua desde donde habrían caído y desde entonces se mantienen desaparecidos. Las víctimas iban acompañados por familiares y amigos, quienes no pudieron encontrarlos.

Al lugar arribaron organismos de seguridad y rescate, quienes iniciaron la búsqueda de ambos.

El alcalde de la comuna, Wilson Palma, informó que tras caer al agua, se perdió el rastro de ambos rápidamente por la complejidad de la geografía del embalse. «El embalse no es un lugar adecuado para baños, está señalizado. Se trata de una obra de ingeniería que tiene que ver con la alimentación de recurso hídrico para los agricultores de la comunidad», dijo.

El embalse tiene una profundidad en algunas zonas de hasta 130 metros. Palma precisó que  las víctimas no tienen un parentesco. «Eran amigos, entre familias. Acá en el lugar se encuentra la esposa de la persona mayor y la madre del niño también, que están siendo contenidos por equipos de psicólogos», comentó.

El general de la zona en Ñuble, Loreto Osses, señaló que están apoyando la búsqueda. Y reiteró el cuidado en la temporada, debido a que este lugar no está permitido ni el baño ni el uso de motos de agua.

