Horror en México: Popular músico ejecutado con su familia en su propia casa

El mundo de la música está conmocionado por el caso de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, quien fue asesinado junto a varios familiares dentro de un departamento en la localidad de Zaragoza, en México.

Los hechos se dieron en la tarde del martes en un departamento del municipio de Atizapán, en el estado de México. Tanto Meléndez, como su esposa de 35 años, su hija de tres años y una joven de 21 años, quien sería empleada doméstica, fueron asesinados.

La Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza tuvo conocimiento del caso cerca de las 11:50 de la noche del martes. Los agentes se desplazaron a la vivienda y encontraron cuatro cuerpos, incluyendo el de Meléndez, y a un niño de seis años con vida.

Los cadáveres de Meléndez y su esposa, quien tenía cuatro meses de embarazo, estaban maniatados y con un disparo en la cabeza. La hija de la pareja también tenía una lesión de bala en esa parte del cuerpo. Una cuarta víctima tenía una herida de arma de fuego en la espalda. El perro de la familia también fue maniatado y falleció.

ASESINOS DE LA FAMILIA MELÉNDEZ

La Fiscalía del Estado de México (FGE) se pronunció pocas horas después del hallazgo y presentó la hipótesis inicial: dos hombres ingresaron a la vivienda de Meléndez, aprovechando la confianza que uno de ellos tenía con las víctimas.

En redes sociales se viralizó un video de uno de los presuntos asesinos. La cámara de seguridad del ascensor de la residencia grabó a uno de los sospechosos. Poco después, dos personas vinculadas al crimen fueron detenidas.

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Los investigadores hicieron varias pesquisas en la escena y esperan determinar la secuencia de hechos que llevó a la muerte de los Meléndez. En tal sentido, buscan conocer cómo fueron sometidas las víctimas, qué ocurrió en la vivienda y quién disparó el arma.

Meléndez fue el tecladista y fundador de la banda de rock Camilo Sétimo, de la que fue miembro desde 2013 hasta su muerte. La agrupación fue nominada a varios premios musicales y publicó recientemente su sexto álbum de estudio.