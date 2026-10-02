Horror en México: El impactante video en el que una reportera y su camarógrafo fueron atropellados en plena transmisión en vivo

Momentos de tensión se vivieron este viernes en una avenida de la ciudad de Monterrey, en México, cuando una camioneta arrolló a una reportera y su camarógrafo. El accidente ocurrió en plena transmisión en vivo.

Los hechos se dieron cerca de las 8 de la mañana en la avenida Morones Prieto. La reportera Alma De la Rosa Flores y su camarógrafo Cristo Morales estaban cubriendo un deslave en la vía y el accidente de un motociclista.

En las imágenes se aprecia que la reportera está relatando la situación en la avenida, cuando, sin previo aviso, fueron impactados por una camioneta. Todo ocurrió en un par de segundos y la transmisión fue cancelada súbitamente.

De acuerdo al medio mexicano Milenio, el conductor de la camioneta perdió el control luego de una encerrona de otro vehículo. En tal sentido, se vio obligado a reaccionar e impactó de lleno al equipo reporteril.

ATENCIÓN DEL ACCIDENTE

Trabajadores de los Servicios Públicos de Monterrey y de Tránsito atendían el accidente previo y el deslave. Tras el siniestro, alertaron a los organismos de seguridad y emergencias de la ciudad.

Funcionarios de Protección Civil y Cruz Roja se desplazaron de inmediato a la escena del accidente. Los paramédicos indicaron que el camarógrafo sufrió una fractura en una de sus piernas, mientras que la reportera solo presentó golpes y contusiones.

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Ambos heridos fueron trasladados al Hospital de la Zona 21 para recibir mayor atención médica. El conductor de la camioneta, un joven de 19 años, fue detenido por policías locales.