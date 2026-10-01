El video que causó indignación en Francia: Así destruyeron una estatua de la Virgen María

Una ola de indignación colectiva sacudió a la población civil europea tras registrarse un grave acto de intolerancia cultural en una localidad francesa. Una emblemática estatua de la Virgen María terminó completamente vandalizada y derribada de su pedestal durante la madrugada de este jueves.

Por lo tanto, las comunidades religiosas locales activaron de inmediato movilizaciones ciudadanas para repudiar el hecho y exigir justicia ante las autoridades competentes.

El lamentable incidente ocurrió en el sector del rond-point de Stabiacciu, una zona muy transitada ubicada en la región de Porto-Vecchio, al sur de Córcega. Los reportes iniciales revelan que los sujetos atacaron la estructura de forma premeditada, dejándola destrozada en el suelo y volteando los arreglos florales que la adornaban.

Además, los videos compartidos de forma irresponsable en las plataformas digitales muestran a los sospechosos burlándose de la figura religiosa mientras grababan la secuencia con un celular.

🇫🇷 Una estatua de la Virgen María fue vandalizada y destruida en la localidad de Porto-Vecchio, al sur de Córcega (Francia). pic.twitter.com/EcbycJmNvl — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 1, 2026

LA CAPTURA DE LOS SOSPECHOSOS EN TERRITORIO FRANCÉS

Según reseñó el portal Le Figaro, los cuerpos de seguridad de la Gendarmería Nacional arrestaron de urgencia a dos jóvenes de entre 21 y 23 años de edad a escasos 200 metros del lugar del suceso.

Los implicados se encontraban bajo los efectos del alcohol, haciendo autostop en medio de la vía pública y mostrando una actitud poco colaborativa ante los oficiales. En consecuencia, el fiscal de la zona ordenó mantenerlos bajo custodia cautelar para iniciar el proceso de imputación penal.

El alcalde de la ciudad, Jean-Christophe Angelini, condenó con fuerza el ataque y prometió el reemplazo inmediato de la escultura.

Como medida de protesta adicional, los habitantes indignados colocaron una caja simbólica frente a la sede policial con los nombres de los supuestos agresores para enviar un mensaje contundente de rechazo. Por consiguiente, los líderes religiosos transformaron el antiguo nicho en un altar improvisado lleno de velas.