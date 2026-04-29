Horror en Japón: Quería desaparecer el cuerpo de su esposa y desató una crisis sin precedentes al confesarlo todo

Un hombre que confesó haber arrojado el cuerpo de su esposa en el incinerador del zoológico de Asahikawa, en el norte de Japón, constituyendo una «crisis sin precedentes» en la ciudad y un caso que intriga a las autoridades.

Las investigaciones comenzaron a finales de marzo, cuando una amiga denunció la desaparición de la mujer. De acuerdo al periódico japonés Yomiuri, las autoridades pusieron en marcha las pesquisas, pero no tuvieron éxito durante varias semanas.

No fue hasta hace unos pocos días cuando, durante un interrogatorio, el hombre confesó lo que había ocurrido con el cuerpo de su esposa: lo llevó hasta el zoológico de Asahikawa, del que era empleado, y lanzó el cadáver al incinerador.

El hombre reconoció que se deshizo del cuerpo en el incinerador usado para los cadáveres de los animales cuando morían. Sin embargo, no han trascendido mayores detalles sobre las circunstancias en las que falleció la mujer.

CRISIS EN EL ZOOLÓGICO

El siniestro ha afectado las operaciones del zoológico. Las instalaciones llevaban cerradas unas tres semanas por labores de mantenimiento, pero ahora no abrirá las puertas hasta, como mínimo, este viernes.

Hirosuke Imazu, alcalde de la ciudad de Asahikawa, informó de la «difícil decisión» de posponer la apertura del zoológico mientras las autoridades investigan. Ahora los detectives intentan localizar el cadáver o parte de los restos.

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«Mientras colaboramos completamente con la investigación, tomará tiempo para prepararnos a recibir visitantes», dijo el alcalde. «Me invade una ansiedad inmensa y me enfrento a una crisis de una magnitud sin precedentes», acotó.

El zoológico, que el año pasado atrajo 1,3 millones de visitantes, tenía previsto abrir sus puertas este miércoles, coincidiendo con el periodo de asueto de la Semana Dorada Japón. Llevaba semanas cerrado, mientras se preparaba al recinto para la nueva temporada vacacional.