Exfutbolista ecuatoriano salió a beber con tres mujeres y terminó muerto dentro de su carro, esto reveló la autopsia

Un exfutbolista de Ecuador fue encontrado muerto en extrañas circunstancias luego de haber tenido un encuentro con tres mujeres.

La víctima sería Carlos Alberto Kaiser Rivadeneira, exfutbolista de Emelec, a quien encontraron en la parte trasera de su auto en Guayaquil. Testigos de la zona declararon que instantes previos había estado acompañado por tres mujeres.

Cuando la policía llegó al sitio encontraron al cuerpo del exfutbolista dentro de su vehículo color naranja, con la puerta abierta y sus piernas en el exterior. Las autoridades señalaron que tras una primera inspección no observaron signos evidentes de violencia ni huellas de forcejeo.

Personas presentes en el lugar precisaron que el exfutbolista había llegado en horas de la madrugada acompañado de dos mujeres. Poco después se sumó una tercera y todos habían estado consumiendo bebidas alcohólicas.

Al cabo de un rato, cuando Kaiser ya estaba muerto en su auto, un hombre en bicicleta intentó encender el vehículo sin éxito y luego se fue a buscar ayuda para moverlo. No obstante, desistió de sus intenciones y se retiró junto a las tres mujeres, dejando el cuerpo del exfutbolista en el lugar.

Tras realizarle la autopsia respectiva las autoridades descubrieron que el hombre murió de un infarto agudo de miocardio, asociado a insuficiencia respiratoria y edema agudo de pulmón. El informe médico-legal indicó que se trató de una muerte de origen natural.

No obstante, los organismos de seguridad siguen tratando de identificar a las tres mujeres y el hombre en bicicleta para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades por haber escapado de la escena sin brindar ayuda a la víctima.