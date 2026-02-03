Horror en Japón: Joven deportista fue a disfrutar sus vacaciones, pero tuvo una espantosa muerte dentro de estación de nieve

Una joven snowboarder australiana de 22 años, identificada como Brooke Day, falleció la semana pasada en una estación con nieve en la localidad de Otari en Japón, generando gran conmoción en la comunidad de los deportes de invierno.

Los hechos se dieron en el concurrido Tsugaike Mountain Resort. De acuerdo a un comunicado de la estación, Brooke estaba de vacaciones con un grupo de amigos, disfrutando de una jornada de nieve.

En la mañana del viernes, Brooke abordó una telesilla (una especie de funicular) para subir hasta la cima de la montaña y bajar sobre su tabla de nieve. Sin embargo, un extraño accidente ocurrió durante el ascenso.

Las investigaciones preliminares indican que, al llegar a la zona de desembarque, la hebilla de la correa del bolso de Brooke quedó atrapada en el telesilla. La correa pectoral impidió que la joven pudiera soltar la mochila.

MUERTE DE BROOKE

Apenas se percataron de esta irregularidad, el personal del resort activó el botón de emergencia y detuvo todo el sistema. No obstante, era demasiado tarde; el bolso seguía sujeto a su cuerpo y Brooke fue arrastrada varios metros por la nieve.

Unos minutos después, organismos de emergencias lograron liberar a Brooke, quien no pudo zafarse por sus propios medios. Los especialistas determinaron que la joven sufrió un paro cardíaco en el siniestro.

Brooke fue trasladada en una ambulancia hasta un hospital y los médicos intentaron reanimarla, pero nada se pudo hacer. El Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia confirmó el fallecimiento.

El resort y la empresa operadora de la telesilla emitieron una disculpa conjunta a la familia de Brooke. De igual forma, anunciaron una investigación interna, mientras colaboran con las autoridades locales para determinar las causas del siniestro.