EN VIDEO: El emotivo rescate de Milagros, una perrita que habían abandonado en un contenedor de basura en Colombia

Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
perrita

El heroico rescate de una perrita en Tunja, Boyacá, Colombia se ha hecho viral luego de que se diera a conocer la historia de cómo estuvo al borde de la muerte y como ha cambiado su vida desde entonces.

La perrita se encontraba abandonada en el interior de un contenedor de desechos subterráneos. El primero en darse cuenta de su presencia fue un patrullero identificado como Sneider Pérez.

Este hombre  se dio cuenta de la presencia de la perrita debido a los constantes quejidos que escuchaban provenientes desde el recipiente.

«Yo en el momento no pensé en mí mismo, sino en el momento fue ingresas, quería hallar a la perrita y la verdad estaba muy inquieta», comentó.

LEA TAMBIÉN: INSTITUTO NOBEL CONFIRMA LA FILTRACIÓN DE NOBEL A MARÍA CORINA PERO NO PUEDE DETERMINAR CÓMO

Sin embargo, el lugar era de difícil acceso para que una sola persona pudiera realizar el rescate. Por lo cual, la policía y los vecinos del sector unieron esfuerzos para rescatarla y evitar que muriera entre la basura.

Javier Lemus, comandante de la policía de Tunja reveló que ya la perrita tiene un nuevo hogar. «En este momento Milagros ya se encuentra bajo el cuidado y protección de uno de los ciudadanos presentes que la adoptó y bautizó con este nombre».

En imágenes divulgadas por un noticiero local se puede ver como la perrita se encuentra sana y alegre, jugando y corriendo en su nueva casa.

