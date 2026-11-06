Horror en España: Detuvieron a una mujer por lo que hizo a sus cuatro hijos, hay cinco personas más involucradas en el caso

La sociedad española está conmocionada por el caso de una mujer que, presuntamente, vendió a sus cuatro hijos en el municipio de Badajoz, en la comunidad autónoma de Extremadura. Seis personas, incluyendo a la madre, fueron detenidas.

El procedimiento fue llevado a cabo el miércoles por funcionarios de la Policía Nacional y la Guardia Civil. En el marco del operativo, se realizaron tres registros en Badajoz, específicamente en las localidades de Montijo y Linares.

De acuerdo a la información manejada por la agencia EFE, la mujer ocultó algunos de sus embarazos y partos. En tal sentido, daba a luz en su propia vivienda para evitar que los nacimientos quedaran en los registros oficiales.

Las investigaciones preliminares indican que la mujer buscaba evitar que las autoridades lograran rastrear a sus hijos vendidos. Igualmente, unos partos se realizaron en hospitales, lo que genera interrogantes sobre el registro de esos bebés.

MUJER QUEDARÁ DETENIDA

Agentes detuvieron en Montijo a la mujer acusada de vender a los hijos y otro sujeto que estaría relacionado con la red. De igual forma, otras cuatro personas también fueron capturadas, incluyendo un matrimonio portugués.

Las autoridades se encuentran tras la pista de otros cinco sospechosos que estarían involucrados con la red. Por su parte, la mujer y otras dos personas recibieron prisión provisional mientras avanzan las investigaciones.

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Las averiguaciones están enfocadas en determinar el destino de los bebés y quienes lo recibieron. Otro aspecto crucial del caso es conocer si hubo intermediarios encargados y cuánto tiempo habría operado la red de trata.

Aunque las autoridades conocen de cuatro bebés vendidos, no descartan que la mujer haya tenido más hijos . Se mantiene abiertas las pesquisas para esclarecer cada nacimiento y conocer nuevos detalles del caso.