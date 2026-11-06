VIRAL: Grababa un live dentro de su tienda cuando un vehículo perdió el control y se estrelló contra el establecimiento

Dos personas dentro de una tienda de ropa en Brasil, la dueña y una empleada, resultaron heridas luego de que una mujer perdiera el control de su vehículo y se estrellara contra el establecimiento.

Los hechos ocurrieron cuando la empresaria Dailane Augusta da Silva Baba, conocida como Guta, se encontraba realizando un directo en el que estaba mostrando la ropa que tienen disponible en el local.

En ese momento, pasadas las 4:30 de la tarde, el vehículo atravesó la entrada de la tienda ubicada en la avenida João Valério, en el barrio Vieiralves, en Manaus.

Tanto la empresaria, como la empleada que la grababa sufrieron golpes leves, por lo que recibieron atención primaria que no requirió mayor tratamiento.

Según la información transmitida a la Policía Militar, la conductora declaró haberse quedado dormida al volante antes de perder el control del vehículo.

El Departamento de Investigación Criminal se presentó en el lugar para investigar las circunstancias del accidente.

Horas después de lo sucedido, la empresaria emitió un breve comunicado para aclarar que todas estaban bien físicamente. «Hola chicas, solo quería tranquilizarlos, estamos todas bien gracias a Dios».

«Pido disculpas por no haber publicado nada. Estamos en estado de shock y necesitamos someternos al examen forense y seguir los procedimientos necesarios para esclarecer todo», indicó

«Ahora que tengo mi teléfono y he llegado a casa no podré responder a todos, pero les agradezco de todo corazón a todos los que oraron por nosotros. ¡Dios es bueno todo el tiempo!», concluyó.

Por los momentos no ha habido reportes sobre detenciones. De igual forma, no ha trascendido la identidad o la edad de la conductora que chocó contra la tienda.