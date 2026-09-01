Horror en Ecuador: Venezolano mató a su hija adolescente, así lo descubrieron 

Un sujeto venezolano fue detenido el fin de semana por, presuntamente, asesinar a su hija de 14 años en la provincia de El Oro, en Ecuador. La adolescente sufrió la brutal agresión frente a sus dos hermanos.

Los hechos se dieron cerca de las 2 de la tarde del domingo en el barrio Los Girasoles, al sur de Pasaje. De acuerdo a medios ecuatorianos, los vecinos del sector escucharon gritos, llantos y estruendo de vidrios rotos.

Funcionarios de seguridad se desplazaron de inmediato hasta el barrio e ingresaron al apartamento, ubicado en el segundo piso de una residencia. De inmediato observaron el cuerpo ensangrentado de la adolescente.

El jefe policial del distrito Pasaje, Jairo Barrera, relató que el cuerpo de la adolescente estaba a un costado de la vivienda. Según sus declaraciones, el cadáver presentaba «heridas contundentes, así como también cortantes».

FAMILIA DE LA ADOLESCENTE

De igual forma, los agentes localizaron en otra parte de la vivienda al hermano de la adolescente, un niño de cuatro años, quien estaba gravemente herido. El menor fue trasladado a un centro de salud, en donde permanece con pronóstico reservado. Asimismo, una niña de dos años fue rescatada ilesa dentro del mismo apartamento.

Las autoridades encontraron en otra de las habitaciones al padre de los tres hermanos. El sujeto tenía rastros de sangre en manos y ropa. Se presume que estaba bajo los efectos de alguna sustancia y alcoholizado, puesto que no comprendía la situación.

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Las investigaciones preliminares indicaron que la madre de los hermanos no estaba en la vivienda en el día del ataque. Aparentemente, la violencia era habitual en el hogar y estaba buscando otro departamento para alejarse de su pareja.

El sospechoso fue identificado como José N., de 39 años, y enfrenta cargos por presunto femicidio. Según información policial, migró a Ecuador hace cuatro años y vivía en Pasaje desde 2025.