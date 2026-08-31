El milagro de un motorizado: Chocó a toda velocidad y un giro del destino lo salvó de la muerte

Un motorizado que circulaba a alta velocidad sufrió un aparatoso accidente y terminó dentro de una unidad de transporte público en Colombia.

El hecho ocurrió a la 1:39 de la tarde del 30 de agosto en el municipio de Buga, Valle del Cauca, y quedó registrado por una cámara de seguridad.

El motorizado iba circulando a alta velocidad por lo que no pudo evitar chocar contra la unidad de transporte.

Debido a la fuerza del choque, el conductor salió disparado, pero para su suerte terminó impactando contra los asientos, lo que amortiguó el golpe.

Además, en ese momento la unidad de transporte solo llevaba una pasajera. Tras lo ocurrido, el conductor del autobús se detuvo para verificar lo que había pasado.

#31AGO | Un motorizado que circulaba a alta velocidad sufrió un aparatoso accidente y terminó dentro de una unidad de transporte público en Colombia. Video: Cortesía pic.twitter.com/RFiRBdETBA — Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 31, 2026



No obstante, el motorizado se reincorporó de inmediato y con ayuda de un vendedor ambulante salió de la unidad de transporte, aparentemente sin heridas graves.

De acuerdo con medios locales, al lugar llegaron paramédicos que lo inmovilizaron preventivamente y lo trasladaron a un centro médico cercano para descartar fracturas o traumatismos internos.