Horror en Chile: Venezolano fue secuestrado y torturado con una motosierra, exigían miles de dólares a su familia

Las autoridades chilenas rescataron a un venezolano de 35 años que fue secuestrado en la Región Metropolitana de Santiago de Chile. Durante su cautiverio, pasó por terribles torturas, tanto físicas como psicológicas.

El caso se remonta hasta el pasado 29 de marzo, cuando el venezolano fue secuestrado en la entrada de su hogar en la comuna Santiago Centro. De acuerdo al medio chileno BioBio, seis personas ejecutaron crimen.

Tras el secuestro, el venezolano fue internado en una vivienda en el sector Melipilla, en el sureste de Santiago. El migrante permaneció en cautiverio por siete días, mientras que su familia negociada con los criminales.

El grupo de secuestradores pidieron a la familia de la víctima, quienes viven en Venezuela, cerca de 100 millones de pesos chilenos. Se trata de una cifra cercana a los 110.000 dólares.

CAUTIVERIO DEL VENEZOLANO

Hassel Barrientos, jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe) Antisecuestros, informó que el rescate se llevó a cabo el 4 de abril. Aunque el joven «está en buen estado de salud», se encuentra en shock por lo que vivió en cautiverio.

El venezolano sufrió varias lesiones físicas e intimidación de parte de los criminales. No solo fue con armas de fuego, sino «también con elementos y herramientas tales como motosierra o utensilios simulando estar siendo sometido a cargas de electricidad».

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Las autoridades capturaron a los seis secuestrados, dos de ellos chilenos y cuatro venezolanos. Antes de concretar el crimen, hicieron un estudio previo para elegir a una persona que «rendiría réditos económicos luego de la negociación».