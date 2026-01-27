Mundo

«Honduras, no te voy a fallar, vamos a estar bien», dice Nasry ‘Tito’ Asfura al asumir la presidencia

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
EFE/ Gustavo Amador

(EFE).- El conservador Nasry ‘Tito’ Asfura asumió este martes como nuevo presidente de Honduras para el período 2026-2030, en sustitución de la izquierdista Xiomara Castro.

Contents

«Hago la promesa de ley de cumplir la Constitución las leyes como lo dicen los sagrados mandamientos. Honduras, para servirte estamos», dijo Asfura al tomar posesión en una ceremonia en el Parlamento hondureño, con su mano izquierda sobre una biblia sostenida por una de sus hijas.

Leer Más

Polar se pronunció tras «alerta alimentaria» emitida en Chile sobre uno de sus productos
EN VIDEO | El Kun Agüero explota ante la falta de gasolina en Argentina y la compara con la crisis en Venezuela
EN VIDEO | Camillero que llevaba a niña que murió atrapada en ascensor dice que es inocente: «También fui víctima»

Además, le prometió a sus compatriotas, al asumir su mandato, que no les fallará y que, con su Administración, todos estarán bien.

«Honduras no te voy a fallar, vamos a estar bien. Dios los bendiga a ustedes, a sus familias, Dios bendiga a Honduras», expresó.

Asfura, líder del conservador Partido Nacional de Honduras, fue electo presidente en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

SE JURAMENTÓ EL PRESIDENTE DE HONDURAS 

El nuevo mandatario, quien tres días antes de las elecciones recibió el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no fue reconocido como presidente por la mandataria saliente, Xiomara Castro, aduciendo que hubo «fraude» en los comicios.

«Quiero desearle suerte a ‘Tito’ Asfura. Esperamos que Honduras continúe con este proyecto de crecimiento para el país. Eso lo deseamos todos los hondureños, que sea lo mejor para Honduras», afirmó sin embargo Castro el lunes en un acto oficial en la capital hondureña.

LEA TAMBIÉN: ¿CÓMO SE ENCUENTRA NICOLÁS MADURO EN LA PRISIÓN DE NUEVA YORK? ESTO REVELÓ SU HIJO

Asfura no invitó a presidentes y jefes de Estado de otros países al acto de investidura por razones de «austeridad», y prefirió asumir su mandato en la sede del Parlamento, contrario a las tradicionales investiduras en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, de la capital hondureña.

Asistieron a esta ceremonia de investidura embajadores y representantes de organismos internacionales acreditados en el país, entre otros invitados.

EFE
ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Solórzano
Delsa Solórzano reapareció en público tras 17 meses en la clandestinidad, esto dijo
Venezuela
Las impresionantes imágenes de las Cataratas del Niágara congeladas parcialmente tras ola de frío histórica
Mundo
Maduro
Suiza congeló los activos de otros 36 venezolanos, esta es la lista
Mundo