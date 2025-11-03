«Deben regirse por el derecho internacional»: El mensaje de la Unión Europea sobre las operaciones de EEUU en el Caribe

La Comisión Europea aseguró que las operaciones de Estados Unidos en contra de embarcaciones de supuesto narcotráfico deben regirse por el derecho internacional.

Durante su rueda de prensa diaria, la portavoz Anitta Hipper señaló que «comparte el objetivo de desmantelar el crimen organizado», aunque advirtió que todas las acciones «deben regirse por el derecho internacional».

Asimismo, evitó hablar sobre las preocupaciones del organismo ante una posible escalada militar entre Estados Unidos y Venezuela. «No tengo comentarios adicionales sobre esto. Me gustaría pedirte que te dirigieras a las autoridades estadounidenses», dijo.

Preguntada sobre si un ataque de Estados Unidos contra Venezuela estaría «en línea» con el derecho internacional en opinión de la Unión Europea, la portavoz jefa, Paula Pinho, afirmó que no van a entrar en «escenarios hipotéticos», ya que «no es de interés para nadie», comentó.

Sobre si la Comisión Europea pretende tratar la crisis entre Caracas y Washington en la cumbre entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que se celebrará el próximo domingo y lunes en Santa Marta (Colombia), Pinho acotó que no puede «prejuzgar» los temas que se debatirán en esa cita.