Hombre que acosó a la presidenta de México fue procesado penalmente, había tocado a otra mujer

Uriel Rivera, el hombre que acosó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue procesado penalmente el viernes por el delito de abuso sexual debido a que había tocado a otra mujer.

Un magistrado ordenó que se inicie el juicio contra el sospechoso de 33 años, por tocar indebidamente a una joven de 25 años. Dicha agresión ocurrió el mismo día de la acción cometida contra Sheinbaum, en el centro de Ciudad de México, durante un recorrido.

La audiencia judicial se llevó a cabo en la capital mexicana, únicamente por la denuncia de la joven. Gracias a esto, se detuvo al sujeto después de que la fémina interpusiera la demanda ante agentes que lo vigilaban tras acosar a la mandataria.

Uriel Rivera permanecerá tras las rejas en el Reclusorio Norte. Asimismo, deberá enfrentar otro proceso penal por la agresión a la presidenta de México.

El martes, cuando Sheinbaum caminaba por el centro de la capital y saludaba a algunos ciudadanos, el hombre, en aparente estado de ebriedad, se le acercó, intentó besarla en el cuello y luego abrazarla por la espalda.

La agresión quedó grabada en un video que se viralizó en redes sociales.

Horas más tarde, autoridades federales confirmaron que el agresor quedó bajo arresto y lo remitieron a la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México.

A través de un video que se viralizó en redes, se observó al sujeto acercándose a la mandataria. Posteriormente, la abrazó e intentó besarla en el cuello, realizando contacto físico sin su consentimiento.

SHEINBAUM INTERPUSO DENUNCIA CONTRA URIEL RIVERA

Claudia Sheinbaum informó el miércoles que presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra Uriel Rivera.

Asimismo, sostuvo que el sujeto se encontraba en evidente estado de ebriedad al momento del incidente.

«Decidí levantar la denuncia porque esto es algo que viví como mujer, pero que vivimos todas las mujeres en nuestro país. Lo he vivido antes, cuando no era presidenta, cuando era estudiante, cuando era joven. Es un delito en la Ciudad de México; tiene que ir a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México porque es un delito del fuero común. Presenté la denuncia», afirmó.

La mandataria señaló que se percató del acoso después de ver los videos difundidos en redes sociales.

«Mucha gente nos saludó en el camino, sin problema, hasta que se acercó esta persona totalmente alcoholizada, que viví este episodio de acoso. En ese momento yo estaba hablando con otras personas; no me doy cuenta de inmediato, y fue hasta después, al ver los videos, que comprendí lo que realmente ocurrió. Sí sentí la cercanía de este personaje, que estaba totalmente alcoholizado, o no sé si drogado», dijo.