EN VIDEO: Hombre arrancó valla con recompensa de EEUU por Maduro y Cabello en autopista fronteriza de Colombia

Un hombre se viralizó en las últimas horas, luego de que decidió bajarse de su vehículo en plena autopista para arrancar una enorme valla con anuncios de recompensa de EEUU por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello,

El hecho ocurrió este sábado en la autopista internacional que comunica a Colombia con Venezuela, a la altura de Villa del Rosario, Norte de Santander.

En redes sociales se difundió un video en el que se ve a un hombre no identificado descender de su vehículo para luego acercarse a la valla y arrancarla de su base rápidamente.

Posteriormente, enrolló el papel y, ante la mirada de varias personas, lo arrojó el suelo antes de dirigirse calmadamente nuevamente a su carro.

Esto ocurre en medio de la tensión entre los gobiernos venezolano y estadounidense, que desplegó una importante flota naval en el sur del mar Caribe.

Estados Unidos lanzó un operativo en contra del narcotráfico y las redes criminales del continente.

Momento en el que un hombre desciende de un carro y arranca la valla con anuncios de pago de recompensa por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello que ofrece Estados Unidos. La valla había sido instalada en plena autopista internacional que comunica a Colombia con Venezuela.… pic.twitter.com/AZl38BLLaM — NTN24 (@NTN24) August 23, 2025

CABELLO NEGÓ VÍNCULOS CON EL NARCOTRÁFICO

Por su parte, el gobierno venezolano aseguró que no tiene relación con el narcotráfico.

Durante su programa Con el Mazo Dando, el ministro de Interior de Maduro, Diosdado Cabello ironizó con el aumento de la recompensa para quien ayude a capturar a Nicolás Maduro, de 25 a 50 millones de dólares, mientras que el precio por él se mantuvo igual.

Con su característico sarcasmo, Cabello leyó supuestas cartas de «patriotas cooperantes» que le comentaron sobre el monto y la vinculación de esta decisión con la líder opositora María Corina Machado.

También se burló de los supuestos bienes incautados por el Tesoro de Estados Unidos, tanto a él como a Maduro, valorados en 700 millones de dólares, asegurando que ellos no poseen bienes en territorio norteamericano.