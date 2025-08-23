Mundo

EN VIDEO: Hombre arrancó valla con recompensa de EEUU por Maduro y Cabello en autopista fronteriza de Colombia

Valentín Romero
Por Valentín Romero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
EN VIDEO: Hombre arrancó valla con recompensa de EEUU por Maduro y Cabello en autopista fronteriza de Colombia
Foto: capturas de video

Un hombre se viralizó en las últimas horas, luego de que decidió bajarse de su vehículo en plena autopista para arrancar una enorme valla con anuncios de recompensa de EEUU por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello,

Tabla de Contenido

El hecho ocurrió este sábado en la autopista internacional que comunica a Colombia con Venezuela, a la altura de Villa del Rosario, Norte de Santander.

Leer Más

Video sensible: Policía acudió a la peluquería donde trabajaba su expareja y la asesinó de manera despiadada
Horror en Australia: Acusan a secta religiosa por la muerte de una niña de 8 años
Edmundo González ya arribó a Madrid, confirmó el gobierno español

En redes sociales se difundió un video en el que se ve a un hombre no identificado descender de su vehículo para luego acercarse a la valla y arrancarla de su base rápidamente.

LEA TAMBIÉN: MADURO ANTE ESCALADA MILITAR DE EEUU: «NO ES TIEMPO DE DIFERENCIAS POLÍTICAS NI DE COLORES»

Posteriormente, enrolló el papel y, ante la mirada de varias personas, lo arrojó el suelo antes de dirigirse calmadamente nuevamente a su carro.

Esto ocurre en medio de la tensión entre los gobiernos venezolano y estadounidense, que desplegó una importante flota naval en el sur del mar Caribe.

Estados Unidos lanzó un operativo en contra del narcotráfico y las redes criminales del continente.

CABELLO NEGÓ VÍNCULOS CON EL NARCOTRÁFICO

Por su parte, el gobierno venezolano aseguró que no tiene relación con el narcotráfico.

Durante su programa Con el Mazo Dando, el ministro de Interior de Maduro, Diosdado Cabello ironizó con el aumento de la recompensa para quien ayude a capturar a Nicolás Maduro, de 25 a 50 millones de dólares, mientras que el precio por él se mantuvo igual.

Con su característico sarcasmo, Cabello leyó supuestas cartas de «patriotas cooperantes» que le comentaron sobre el monto y la vinculación de esta decisión con la líder opositora María Corina Machado.

También se burló de los supuestos bienes incautados por el Tesoro de Estados Unidos, tanto a él como a Maduro, valorados en 700 millones de dólares, asegurando que ellos no poseen bienes en territorio norteamericano.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Se lanzó de un avión sin paracaídas a más de 4.700 metros de altura tras terminar con su novio
Mundo
El escalofriante último mensaje enviado por una joven embarazada antes de que le quitaran la vida y la enterraran en la casa de su novio
EEUU
Detuvieron en Colombia al hermano de alias ‘Iván Mordisco’, líder de la mayor disidencia de las FARC
Mundo