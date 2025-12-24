Mundo

Héroes sin capa: Gatito estaba a punto de ahogarse en un río de China y así fue rescatado por unos deportistas en remo

Lo que comenzó como una sesión de entrenamiento rutinaria el pasado 21 de diciembre en Suzhou, provincia de Jiangsu, en China se transformó rápidamente en una misión de rescate a un gatito en problemas.

Mientras el equipo de bote dragón surcaba las aguas, los palistas divisaron una pequeña mancha de pelaje moviéndose en la orilla del río. Se trataba de un gatito varado sobre una tubería de desagüe, sin posibilidad de escalar el muro de la ribera, se encontraba en una situación de peligro inminente, como quedó evidenciado en el video que rápidamente se ha hecho viral.

Sin dudarlo, los deportistas interrumpieron su práctica y regresaron al punto exacto para ayudar al felino.

Ante la dificultad de alcanzar al animal desde la embarcación utilizaron sus propios remos para llevar a cabo el rescate.

En primer lugar uno de los deportistas intentó usar su remo, pero al no lograr levantarlo, los otros sumaron fuerza y con sus tres remos más el timón de la embarcación lograron levantarlo y ponerlo a salvo de regreso a la naturaleza.

El clip termina con el gatito alejándose del lugar, sano y salvo.

