Mundo

Héroes si capa: Un perrito fue atropellado por un tren y así fue el emotivo rescate

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
perrito

Funcionarios policiales en Huesca, España, llevaron a cabo el rescate de un perrito que se encontraba herido luego de que lo atropellaran en el interior de un túnel por donde pasa un tren.

Para poder llevar a cabo el rescate, organismos de seguridad tuvieron que detener el servicio de trenes por varios minutos. En un video divulgado en redes sociales se puede ver el momento del emotivo rescate.

Leer Más

pasaje
EN VIDEO: Mujer se viraliza al quedar atascada en el TransMilenio en Colombia al no querer pagar pasaje
HORROR EN ECUADOR: Localizan cuatro cuerpos mutilados en zona rural, fueron decapitados y calcinados
Aumenta a 27 el número de víctimas dejadas por los tornados que azotan EEUU +FOTOS

El perrito se encontraba en la oscuridad, acurrucado y herido. Por suerte, varias personas lograron escucharlo y se pudo llevar el rescate con éxito. Posteriormente, lo trasladaron a un veterinario para que inicie su proceso de recuperación.

LEA TAMBIÉN: EN VIDEO: INTENTÓ SALTAR A UN TORO, TUVO UNA HERIDA FATAL EN EL CUELLO Y TERMINÓ MURIENDO

A pesar de estar asustado y adolorido, en todo momento el perrito mantuvo la calma durante la manipulación del agente de la Guardia Civil.

«Rescatamos a este perrito de un túnel en las vías del tren tras denunciar su dueño su pérdida. Los compañeros lo han encontrado con magulladuras tras haber sido atropellado. Para poder rescatarlo con seguridad se ha tenido que cortar la circulación de los trenes. Ya está de vuelta con sus dueños», indicó el organismo policial.

Poco después del rescate se lo devolvieron a sus dueños, quienes expresaron su gratitud a los organismos de seguridad. Con respecto a sus heridas, informaron que no son de gravedad y ya se encuentra recuperándose.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

VIRAL: Así fue el emotivo reencuentro entre «La Chilindrina» y «El Señor Barriga» tras años sin verse
Caraota Show
Metro
Metro de Caracas anunció el lanzamiento de su app para la gestión de la tarjeta SUVE, estas serán sus funcionalidades
Venezuela
bebé
Mujer escuchaba «voces» en su cabeza que la incitaban a dañar a su bebé y lo que hizo terminó horrorizando a todos
Sucesos