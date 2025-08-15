Héroes si capa: Un perrito fue atropellado por un tren y así fue el emotivo rescate

Funcionarios policiales en Huesca, España, llevaron a cabo el rescate de un perrito que se encontraba herido luego de que lo atropellaran en el interior de un túnel por donde pasa un tren.

Para poder llevar a cabo el rescate, organismos de seguridad tuvieron que detener el servicio de trenes por varios minutos. En un video divulgado en redes sociales se puede ver el momento del emotivo rescate.

El perrito se encontraba en la oscuridad, acurrucado y herido. Por suerte, varias personas lograron escucharlo y se pudo llevar el rescate con éxito. Posteriormente, lo trasladaron a un veterinario para que inicie su proceso de recuperación.

A pesar de estar asustado y adolorido, en todo momento el perrito mantuvo la calma durante la manipulación del agente de la Guardia Civil.

«Rescatamos a este perrito de un túnel en las vías del tren tras denunciar su dueño su pérdida. Los compañeros lo han encontrado con magulladuras tras haber sido atropellado. Para poder rescatarlo con seguridad se ha tenido que cortar la circulación de los trenes. Ya está de vuelta con sus dueños», indicó el organismo policial.

Poco después del rescate se lo devolvieron a sus dueños, quienes expresaron su gratitud a los organismos de seguridad. Con respecto a sus heridas, informaron que no son de gravedad y ya se encuentra recuperándose.