EN VIDEO: Intentó saltar a un toro, tuvo una herida fatal en el cuello y terminó muriendo

Un hombre identificado como Yovanis Márquez murió en las tradicionales corralejas en el municipio de Fundación en Magdalena, Colombia, tras intentar saltar a un toro y sufrir la cornada del animal.

Márquez era ampliamente conocido en el circuito taurino por su agilidad y sus arriesgadas maniobras. En años anteriores, había ganado el respeto del público por su habilidad para esquivar embestidas de los toros, lo que lo había hecho muy popular en la región.

No obstante, en esta ocasión todo salió mal y Márquez cuando intentó saltar sobre el animal, no logró completar la maniobra con éxito.

El momento fue presenciado por decenas de personas que se encontraban en las gradas de la corraleja. Tras la cornada, Yovanis intentó levantarse y aparentar que no había sufrido daños, pero pocos segundos después cayó al suelo. Según testigos, «se paró como si estuviera bien, pero la sangre corría. Solo fueron unos segundos antes de que cayera al suelo».

A pesar de ser rápidamente trasladado al hospital del municipio, los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales. La herida en el cuello que le hizo el toro provocó una hemorragia masiva que no pudo ser contenida, lo que resultó en su muerte súbita. La noticia de su fallecimiento se difundió rápidamente, sumiendo a Fundación en un luto inesperado.

El incidente opacó el resto de los festejos. Aunque las corralejas continuaron según lo programado, el trágico suceso se convirtió en el tema central de conversación en la comunidad y entre los asistentes.