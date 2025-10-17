Héroe sin capa: Así un hombre salvó a un perrito de sufrir trágica muerte con la puerta de un ascensor

El compositor y productor argentino Leo Blumberg se convirtió en héroe al salvar a un perrito que se estaba asfixiando mientras colgaba de la puerta de un ascensor.

Los hechos ocurrieron este jueves a horas del mediodía en Buenos Aires. El artista contó que se dio cuenta de que algo ocurría cuando escuchó sonar la alarma del ascensor.

“Siempre alguien se queda atrapado, pensé que había vuelto a pasar”, contó Leo en diálogo con Infobae. El músico notó que en el primer piso había una mujer encerrada que hablaba inglés.

“Me decía ‘dog, dog, dog’. Al principio no entendía por qué. Después bajé al hall de entrada y lo vi”, relató el hombre.

Al bajar a la planta baja, donde le señalaba la mujer encerrada en el ascensor encontró lo que describió como “una escena dantesca”.

El perro de su vecina estaba colgado del extremo izquierdo de la puerta automática del ascensor. En las imágenes captadas en una cámara de seguridad se aprecia como la puerta había cerrado justo cuando el animal estaba por subir.

Ante el descuido de su dueña, el perrito quedó enganchado de la correa y subió al ritmo del elevador hasta que quedó atorado, mientras se asfixiaba.

Cuando Blumberg llegó a socorrerlo ya el perrito no movía sus paticas y colgaba inerte.

“Yo le vi el gancho del pretal y lo solté lo más rápido que pude. Mi perro tiene la misma correa entonces sabía cómo sacarlo. Cuando lo agarré estaba casi sin signos vitales, no reaccionaba. Le hice RCP como pude. Yo sé hacerlo en personas, pero en un perro no es lo mismo. De todas formas empecé a hacerle compresiones hasta que de a poco se fue recuperando”, contó Leo.

Gracias a su accionar pudo reanimarlo con éxito y le terminó salvando la vida. Posteriormente, volvió al primer piso donde la mujer seguía encerrada para decirle que el perrito estaba bien.

“Se lo dije como pude en inglés. Al mismo tiempo estaba viniendo el encargado para destrabar el ascensor. La escena duró algunos minutos y yo después me llevé al perro a mi departamento hasta que el novio de ella lo vino a buscar”, señaló.

El músico contó que ya comenzó a grabar para explicar cómo hacerle RCP a una mascota. “Ya me contacté con una veterinaria para que me explique los pasos y seguramente la haga en los próximos días. Es una información útil y necesaria”, concluyó.