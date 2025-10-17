Sacerdote brasileño que fue sorprendido con una feligresa rompió el silencio y su explicación se volvió viral

Un verdadero escándalo sacudió a la pequeña localidad de Nova Maringá, luego de que el sacerdote brasileño Luciano Braga Simplício fuera sorprendido semidesnudo junto a una feligresa dentro de la casa parroquial.

El hecho se volvió viral tras la difusión de un video en el que el novio de la joven irrumpe en el lugar y la encuentra llorando en el baño, mientras el sacerdote intenta explicarse.

En medio del revuelo, el padre Luciano rompió el silencio a través de un audio difundido en redes sociales donde negó haber tenido una relación con la mujer y aseguró que todo fue un malentendido.

“Isabela preguntó si podía ir a la casa parroquial a cambiarse de ropa, porque llegó por la mañana y quería cambiarse. Así que le dije que sí”, explicó, según el sitio ND Mais.

El cura dijo que también fue a ducharse, y al salir del baño escuchó a la joven gritar que “había gente”.

“Salí de la ducha. Isa no estaba en el baño ni en el armario, estaba en el living, gritando. Entonces le dije: ‘Isa, voy a abrir la puerta, quédate aquí a un lado para que nadie te vea y no piensen nada”, dijo el sacerdote brasileño.

“No tenía nada, el problema es que cuando llegaron yo me había ido a duchar y ella estaba ahí, no quería que la vieran (…) No hay nada, más allá de eso”, explicó Luciano.

El video, grabado en una ciudad de apenas cinco mil habitantes, corrió como pólvora en grupos de WhatsApp y luego en todo Brasil. Vecinos lo calificaron como “una escena vergonzosa e increíble”, mientras en redes sociales abundan los memes y comentarios sobre el caso.

La Diócesis de Diamantino (MT) confirmó la suspensión temporal del sacerdote brasileño, quien permanecerá apartado mientras se realiza una investigación interna.

“Todas las medidas canónicas previstas ya se están tomando, en vista del bien de la Iglesia y del pueblo de Dios”, indicó el comunicado firmado por el obispo Dom Vital Chitolina.

Luciano Braga Simplício había sido ordenado sacerdote en 2012 y recientemente se desempeñaba en Nova Maringá. Hasta que estalló el escándalo, mantenía una cuenta activa en redes sociales bajo el nombre “Alô Meu Deus!”, donde compartía mensajes religiosos. Sin embargo, tras la difusión del video, cerró todos sus perfiles públicos.