VIDEO: Helicóptero realizó inesperado amerizaje de emergencia en plena playa de Barcelona

Un helicóptero tuvo que realizar un amerizaje de emergencia este sábado en plena playa de Barcelona, España, cuando realizaba un viaje panorámico por la costa de la ciudad catalana.

El episodio no pasó desapercibido y los videos del hecho rápidamente se esparcieron en las redes sociales.

Específicamente la aeronave, modelo Robinson R44, hacía un vuelo de unos cinco-seis minutos hasta la desembocadura del río Besós para dar la vuelta y regresar al punto de despegue, el helipuerto de la Autoridad Portuaria de Barcelona, operativo desde 2004.

Según fuentes directas del operador, en un momento del vuelo, el piloto notó la pérdida de sustentación del rotor, una situación conocida como hundimiento con potencia y en cuestión de segundos siguió el protocolo de emergencia.

Al no contemplarse poder aterrizar en la playa, el piloto del helicóptero, perteneciente a la empresa SkyTour BCN, activó los flotadores de emergencia, que se inflaron inmediatamente y se pudo posar la aeronave en el mar.

NO HUBO HERIDOS EN EL INCIDENTE

Ni los pasajeros ni el aviador resultaron heridos, y ante lo sucedido, la lancha Salvamar Mintaka, una de las unidades de Salvamento Marítimo con base en Barcelona, acudió inmediatamente a la zona para llevar a los ocupantes a tierra.

Posteriormente, una lancha de la Guardia Urbana remolcó el helicóptero, hasta su base en el helipuerto de la bocana norte del puerto comercial, según lo reseñado por La Vanguardia.

“Evidentemente, lo que ha sucedido es algo indeseado, aunque con lo que ha pasado esta mañana se ha demostrado que un piloto seguramente no active unos flotadores de emergencia en un caso real en toda su vida profesional, aunque cuando pasa, ahí están listos y se demuestra su utilidad, como así ha sucedido hoy en Barcelona”, comentó un piloto de Robinson con muchas tomas realizadas en el helipuerto de Barcelona al mencionado medio español.