Hallaron sin vida en Madrid al abogado de Hugo «El Pollo» Carvajal, estaba en un maletero de su edificio

Las autoridades españolas hallaron sin vida en Madrid a Nielson de Souza Vilela, el abogado defensor del exjefe de Inteligencia y Contrainteligencia de Venezuela, Hugo «El Pollo» Carvajal, quien actualmente está detenido en EEUU y colaborando con la justicia de ese país.

El cuerpo sin vida apareció en un maletero del edificio donde vivía el jurista. Sobre esto, hay diversas versiones en los medios españoles, pues algunos aseguran que el occiso se encontró a primera hora de este sábado, mientras otros dan cuenta del hallazgo el jueves 12 de noviembre.

Aunque los investigadores aún no determinan qué provocó el deceso del abogado, el peso político y judicial del expediente obliga a realizar una investigación profunda. Por los momentos, existe mucho hermetismo en el caso.

Esta muerte ocurre en un instante decisivo, pues Carvajal coopera activamente con la justicia de Estados Unidos. El exmilitar entrega datos sensibles sobre las presuntas redes globales del chavismo y sus nexos financieros y políticos en España, los cuales salpican a funcionarios de ese país.

Además, el suceso recuerda la muerte de Juan Carlos Márquez, antiguo directivo de Pdvsa encontrado sin vida en Madrid durante 2019. Aquel fallecimiento sucedió apenas 48 horas después de que Márquez aceptara colaborar con los tribunales españoles, una similitud que levanta fuertes sospechas.

CASO DE EL POLLO CARVAJAL EN ESPAÑA

Hugo Armando Carvajal Barrios operó como una pieza clave dentro de la estructura de espionaje del chavismo. Encabezó la Dirección General de Contrainteligencia Militar bajo los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, cargo que le dio acceso directo a secretos sobre el manejo interno del poder en Venezuela y sus alianzas exteriores.

Perteneció durante mucho tiempo al entorno más íntimo de Chávez, pero en 2019 rompió filas con el gobierno de Maduro y apoyó públicamente al dirigente opositor Juan Guaidó.

Su vínculo directo con España cobró notoriedad en marzo de 2019, fecha en que ingresó a territorio español desde República Dominicana con pasaporte falso y otro nombre. Para entonces, la justicia estadounidense ya exigía su captura por supuestos nexos con una organización internacional dedicada al narcotráfico y al contrabando de armas.

La policía española lo capturó en Madrid y lo presentó ante la Audiencia Nacional, instancia que aprobó su entrega inicial. No obstante, Carvajal obtuvo libertad condicional mientras se decidían sus apelaciones y escapó durante casi dos años, hasta que los agentes lo recapturaron en la capital española el 9 de septiembre de 2021.

A lo largo de su permanencia en España, el exgeneral intentó negociar su situación judicial ofreciendo supuestos secretos sobre el chavismo. Sus testimonios apuntaron hacia presuntos vínculos entre Caracas y líderes políticos españoles, destacando las denuncias sobre el financiamiento ilegal del partido Podemos con dinero venezolano.

Carvajal mencionó directamente a los cofundadores de esa organización política, Juan Carlos Monedero y Carolina Bescansa. Esos señalamientos provocaron la reapertura de un proceso judicial que finalmente cerró en junio de 2022 por falta de pruebas contundentes para sostener las acusaciones.

El exmandatario español José Luis Rodríguez Zapatero también figuró en los relatos del militar retirado, quien afirmó poseer pruebas sobre los tratos entre el chavismo y diversas figuras públicas de España.

El 19 de julio de 2023, las autoridades concretaron la extradición de Carvajal hacia Estados Unidos para enfrentar cargos por tráfico de drogas y armamento. Los fiscales norteamericanos lo vincularon con el llamado «Cártel de los Soles», grupo señalado de operar desde las altas esferas militares y políticas de Venezuela, además de asociarlo con las FARC para movilizar cargamentos de cocaína.

En junio de 2025, el exjefe de inteligencia admitió su culpabilidad en cuatro delitos federales vinculados a esa trama criminal.