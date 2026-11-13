Cancillerías de Colombia y Venezuela activan «cooperación» para localizar a esposa de alcalde secuestrada

El gobierno de Colombia solicitó este jueves la «cooperación diplomática» de Venezuela para lograr la liberación de Nancy Gómez, primera dama del municipio de Uribia del departamento de La Guajira, quien fue secuestrada el 11 de noviembre.

Abelardo De La Espriella, presidente de Colombia, ordenó que se establecieran contactos con Venezuela por el caso de Gómez. En tal sentido, el canciller colombiano, Omar Bula, sostuvo una llamada con su homólogo venezolano, Oliver Blanco.

«La gestión busca facilitar la actuación conjunta de las autoridades de ambos países ante la posibilidad de que los responsables hayan cruzado la frontera para evadir la justicia», indicó un comunicado de la Presidencia de Colombia.

Los cancilleres «abordaron los mecanismos de coordinación para localizar» a Gómez e «identificar a los responsables». Desde Venezuela «se manifestó su disposición de brindar la colaboración necesaria».

GESTIONES POR GÓMEZ

Los gobiernos de ambos países acordaron el «intercambio de información y el apoyo de las autoridades competentes». Así pues, esperan dar con el paradero de Gómez, quien, según medios colombianos, pudo ser trasladada a Venezuela por La Guajira.

«Esta gestión diplomática se articula con las acciones de las autoridades colombianas y responde a la necesidad de impedir que las organizaciones criminales utilicen los pasos fronterizos como rutas de escape», añadió la Presidencia.

Al igual que en otros pronunciamientos, el gobierno colombiano condenó el secuestro de Gómez. «Su localización y rescate constituyen una prioridad», sentenció.

El alcalde Jaime Buitrago, esposo de Gómez, sospecha que el secuestro fue ejecutado por el Ejército Nacional de Liberación (ELN). «No quiero ser pesimista, pero podría deducir que la trasladaron a Venezuela», acotó.