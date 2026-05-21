Hallaron en una quebrada el cuerpo de Blanca, la mujer que desapareció tras cita en una clínica estética

Las autoridades mexicanas localizaron el cuerpo de Blanca Adriana Vázquez Montiel, de 37 años, una mujer que desapareció tras acudir a una clínica estética en la ciudad de Puebla y la «subieran a un carro» inconsciente.

El caso de Vázquez generó conmoción en redes sociales, puesto que las cámaras de vigilancia captaron el momento en que presuntos trabajadores de la clínica Detox, en la colonia de Santa Cruz Buenavista, la sacan del lugar.

🚨BLANCA ADRIANA VÁZQUEZ MONTIEL SIGUE DESAPARECIDA. La estilista poblana de 37 años acudió a “Detox Clínica” para realizarse un procedimiento estético en un inmueble de Calzada Zavaleta. Un video de seguridad mostraría el momento en que presuntamente la dueña de la clínica, su… pic.twitter.com/qLCxvEfR52 — Juan Carlos Valerio (@JCarlos_Valerio) May 20, 2026



Luego de varios días de búsqueda, las autoridades hallaron el cuerpo de Vázquez en la localidad de Tlaxcala. El cadáver tenía características similares a las de la víctima y luego los forenses confirmaron su identidad.

De acuerdo a medios mexicanos, el hallazgo se dio en una zona rural en el municipio de Altzayanca. El cuerpo de Vázquez estaba oculto en una pequeña quebrada y parte del cadáver estaba bajo el agua.

INVESTIGAN CASO DE VÁZQUEZ

Organismos de emergencias y seguridad se desplazaron hasta la escena del crimen. Una vez acordonaron la zona, levantaron el cuerpo de Vázquez y pusieron en marcha las pesquisas forenses.

Las autoridades revelaron que la mujer vestía ropa deportiva negra que cubría parcialmente el cuerpo y el rostro. Se trata de la vestimenta que tenía Vázquez cuando desapareció, según la ficha oficial de búsqueda.

Hasta el momento, no han reportes de personas detenidas por el caso ni posibles sospechosos. La Fiscalía General de Puebla y la Fiscalía de Tlaxcala pusieron en marcha una investigación por los delitos de desaparición y homicidio.

Los seres queridos de Vázquez, colectivos feministas y organizaciones civiles exigen que se haga justicia. En tal sentido, insisten en que se deben esclarecer las circunstancias del crimen y dar con el paradero de los victimarios.