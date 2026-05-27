VIDEO | Hallaron en España dos pinturas del siglo XVII robadas hace casi un siglo: así las recuperó la Policía Nacional

La Policía Nacional de España recuperó dos pinturas del siglo XVII de Lucas Valdés, que fueron robadas hace casi un siglo, tras confirmar su origen o derechos de propiedad del Hospital de los Venerables Sacerdotes de Sevilla.

De acuerdo con las autoridades, los agentes identificaron en una subasta las dos obras del artista sevillano, cuyo rastro se había perdido desde la Exposición Iberoamericana de 1930 en la ciudad.

Según informó la Policía Nacional, las piezas regresaron finalmente la semana pasada al Hospital de los Venerables, institución a la que pertenecían originalmente y las había prestado para aquel evento cultural.

La investigación comenzó en septiembre de 2025, cuando el Ministerio de Cultura alertó a los agentes de que dos pinturas que iban a subastarse podían corresponderse con los óleos desaparecidos de Valdés.

Tras verificar su autenticidad, la Policía procedió a la intervención cautelar para evitar su venta y garantizar su protección. Se trató de un paso clave para impedir que volvieran a perderse en el mercado del arte.

🚔🖼️ Recuperados dos óleos del siglo XVII desaparecidos desde hace casi 100 años Las pinturas fueron prestadas para la Exposición Iberoamericana de #Sevilla de 1929 y nunca regresaron a su lugar de origen Fueron localizadas justo antes de su subasta y devueltas al Arzobispado… pic.twitter.com/EIa4fb4BJL — Policía Nacional (@policia) May 25, 2026

LA INTERVENCIÓN POLICIAL EVITÓ LA VENTA

Los investigadores reconstruyeron la historia de las piezas y confirmaron que formaban parte de la decoración del retablo mayor de la iglesia del Hospital de los Venerables.

Tras su investigación, los agentes contactaron con los dueños de las obras. Les informaron de la situación «jurídica y patrimonial de las piezas» y la «conveniencia de proceder a la devolución a los legítimos propietarios».

Después de una mediación, en la que también participó la Archidiócesis de Sevilla, finalmente las obras fueron entregadas.